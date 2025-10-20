Junglöwen erklimmen die Spitze – Wolfhagen verliert erstmals

Am 14. Spieltag der Verbandsliga Nord zeigten sich besonders die nordhessischen Mannschaften mit klaren Außendarstellungen: Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach schickte ein Ausrufezeichen in Richtung Top fünf, Aufsteiger SG Calden/Meimbressen sammelte wichtige Punkte, SC Willingen und TSV Wabern trennten sich Remis und der Lichtenauer FV blieb in entscheidenden Szenen hinter den Erwartungen zurück. Ein Überblick über alle Partien mit Fokus auf die nordhessischen Teams.

Im Duell der Aufsteiger hatte Calden/Meimbressen gegen Hofbieber das bessere Ende für sich. Louis Siebert markierte beide Tore (82., 87.) nach einem großen Kampf und einer Unterzahlsituation. Zuvor parierte Joshua Elija Busch einen wichtigen Strafstoß (60.), was maßgeblich für den Erfolg war. Der Sieg bringt Calden entscheidend Luft nach unten und stoppt den Negativlauf.

Die Gastgeber aus Kleinalmerode zeigten eine souveräne Vorstellung gegen den Drittletzten Eichenzell. Lennart Rose (13.) und Jan Kaufmann (22.) legten früh den Grundstein, Rinor Murati (52.) und Jonathan Schäfer (80.) sorgten nach der Pause für die Entscheidung. Klei/Hun/Doh dominierte das Spiel über weite Strecken und ließ so gut wie keine Zweifel am Sieger aufkommen.

Willingen ging früh durch Sebastian Müller (6.) in Führung, musste jedoch in der Nachspielzeit durch Luca Wendel (90.+2) einen bitteren Ausgleich hinnehmen. Wabern ging mit Mann und Maus in die Schlussphase und rettete einen Punkt. Für Willingen bleibt die Partie eine verpasste Chance, Anschluss an das sichere Mittelfeld herzustellen. Foulelfmeter entscheidet

Dörnberg drehte das Heimspiel gegen Lichtenau durch Sandro Bätzing (62.) und Rico Lotzgeselle (82./FE) nach frühem Rückstand durch Youssef Nasr (34.). Die Lichtenauer Führung wirkte lange stabil, doch Dörnberg nutzte zwei Schlüsselmomente zur Wende. Ein wichtiger Sieg für den Gastgeber, der damit seine Ambitionen, einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, untermauert. Erstmals geschlagen