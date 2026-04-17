Junglöwen empfangen Kirchanschöring: »Es ist ein absolutes Topspiel«

Der TSV Kottern gastiert am Freitagabend zum Topspiel des 30. Spieltags bei der Löwenreserve. Im Duell Erster gegen Dritter geht es für das Team von Thomas Leberfinger und Spielertrainer Christoph Dinkelbach um wichtige Punkte im Rennen um die Aufstiegsplätze. – Foto: Marc Marasescu

Auch in den weiteren Partien steht viel auf dem Spiel: Der TSV Kottern reist mit Rückenwind nach Pipinsried und will seine starke Form bestätigen. Fünf Spiele ohne Niederlage haben die Lage zwar etwas verbessert, im Tabellenkeller bleibt der Druck aber hoch. Um über den Strich zu klettern, braucht die Mannschaft weiterhin Punkte.

Tabellenführer TSV 1860 München II empfängt am Freitagabend den SV Kirchanschöring. Während die Junglöwen ihre Spitzenposition weiter festigen wollen, steht der SVK bereits unter Zugzwang. Um im Rennen um die Aufstiegsplätze den Anschluss nicht zu verlieren, braucht Kirchanschöring in Giesing etwas Zählbares.

Freitag

Heute, 18:00 Uhr FC Pipinsried Pipinsried TSV Kottern TSV Kottern 18:00 PUSH

Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel. Mit Kottern kommt eine Mannschaft zu uns, die seit fünf Spielen ungeschlagen ist und sehr stabile Leistungen abliefert. Wir wollen genau da weitermachen, wo wir gegen Schalding aufgehört haben und zuhause unbedingt den Sieg holen."

Personalien FC Pipinsried: Jonas Lindner und Valdrin Konjuhi stehen nicht zur Verfügung. Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Wir wollen unsere Serie von ungeschlagenen Spielen ausbauen und damit die Möglichkeit auf den direkten Klassenerhalt am Leben halten. Wir wissen aber auch, dass uns in Pipinsried eine schwierige Aufgabe bevorsteht. Der FCP konnte gegen Schalding erstmals in 2026 gewinnen und wird sicher nachlegen wollen. Die Bayernliga biegt auf die Zielgerade der Saison ein und wir schauen nur noch auf uns!"

Personalien TSV Kottern: Im Vergleich zum Nachholspiel gegen Geretsried unter der Woche gibt es personell keinerlei Veränderungen.

Heute, 19:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 II SV Kirchanschöring Kirchanschör 19:00 PUSH

Alper Kayabunar (Trainer TSV 1860 II): "Uns erwartet nach der Pause direkt das nächste Topspiel gegen Kirchanschöring, die völlig zurecht dort oben stehen. Das ist eine robuste, erfahrene und vor allem sehr torgefährliche Mannschaft mit vielen Qualitäten. Für uns wird es in erster Linie darauf ankommen, den Kampf anzunehmen, das wird enorm wichtig. Gleichzeitig wollen wir natürlich auch unsere eigenen Stärken auf den Platz bringen. Wir werden alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen, und freuen uns auf das nächste Topspiel. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Punkte zu Hause behalten.“ Christoph Dinkelbach (Spielertrainer SV Kirchanschöring): Mit dem Heimsieg gegen Ismaning waren wir natürlich sehr zufrieden, auch wenn wir mit der Leistung nicht in allen Bereichen einverstanden waren. Vor allem defensiv haben wir zu viele Torchancen zugelassen, was sich normalerweise auch in Gegentoren bemerkbar macht. Gegen 1860 müssen wir deshalb deutlich besser verteidigen und vor allem im Umschaltverhalten konsequenter sein, sonst kann es am Freitag ein böses Erwachen geben. 1860 ist in vielen Belangen der Maßstab in dieser Liga - technisch, taktisch, körperlich und auch in der Einstellung zum Sport. Es ist ein absolutes Topspiel, Erster gegen Dritter am Freitagabend. Wir freuen uns sehr auf diese Aufgabe, fahren aber ganz sicher nicht nach München, um das Spiel abzuschenken. Wir wollen auch bei 1860 punkten, vertrauen unserer Mannschaft und trauen ihr in diesem Spiel alles zu.“ Personalien SV Kirchanschöring: Matteo van de Wiel, Andi Krämer und David Rosenstatter fallen am Wochenende aus, dafür kehrt David Lobendank zurück in den Kader.

Heute, 19:30 Uhr FC Sportfreunde Schwaig SF Schwaig FC Deisenhofen Deisenhofen 19:30 PUSH

Christian Donbeck (Trainer SF Schwaig): "Mit dem FC Deisenhofen treffen wir auf einen der stärksten Vereine der Liga. In den vergangenen Jahren gehörte Deisenhofen stets zu den Top-Fünf der Bayernliga - das unterstreicht die Qualität und die ausgezeichnete Arbeit des Vereins. Wir müssen unsere Leistung aus den letzten Wochen bestätigen und dürfen uns gegen diesen spielstarken Gegner keine Fehler in der Defensive erlauben. Im Angriff hatten wir in den vergangenen Spielen einige teilweise ungenaue und überhastete Aktionen. Hier besteht Verbesserungsbedarf, den wir umsetzen können." Personalien SF Schwaig: Bis auf Nerman Mackic kann Wiggerl Donbeck personell aus dem Vollen schöpfen. Lediglich hinter dem Einsatz von Leon Roth steht noch ein Fragezeichen. Andreas Pummer (Trainer FC Deisenhofen): "Am Freitagabend erwartet uns in Schwaig ein Flutlichtspiel, auf das wir uns natürlich freuen. Bei guten Bedingungen könnte es eine attraktive Partie werden. Schwaig hat zuletzt zwei Siege eingefahren und davor zweimal unentschieden gespielt, deshalb wissen wir genau, was auf uns zukommt. Vor allem auf Ascher müssen wir aufpassen, der mit 19 Toren eine herausragende Saison spielt. Dennoch wollen wir unseren Weg weitergehen, uns auf unsere eigenen Stärken konzentrieren und in Schwaig ein gutes Spiel abliefern. Personell bleibt im Vergleich zur Vorwoche alles unverändert.“ Samstag

Morgen, 15:30 Uhr TSV Nördlingen Nördlingen FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 15:30 PUSH

zu diesen beiden Partien folgt ein separater Bericht...

Xhevat Muriqi (Trainer FC Ismaning): "Natürlich wäre es wichtig, direkt nachzulegen. Dass das keine einfache Aufgabe wird, ist klar, denn Landsberg ist eine echte Hausnummer. Trotzdem werden wir wieder alles raushauen - so wie zuletzt und in den vergangenen Spielen auch. Unser Ziel ist es, zu punkten, alles andere zählt für uns nicht. Personell gibt es keine neuen Entwicklungen, die Lage bleibt im Vergleich zu den vergangenen Wochen unverändert." Christoph Rech (Trainer TSV Landsberg): "Auf uns wartet ein schweres Auswärtsspiel in Ismaning. Für den Gegner geht es im Abstiegskampf um sehr viel, der Sieg im Nachholspiel gegen Gundelfingen hat Ismaning mit Sicherheit Selbstvertrauen gegeben. Wir richten unseren Fokus auf uns und wollen an die sehr gute Leistung gegen Nördlingen anknüpfen. Die Jungs sollen mutig Fußball spielen, Intensität auf den Platz bringen und dominant auftreten. Wenn wir unsere Qualität abrufen und geschlossen auftreten, bin ich überzeugt, dass wir auch in Ismaning gewinnen können." Personalien TSV Landsberg: Benny Auburger steht weiterhin nicht zur Verfügung. Zudem sind zwei bis drei weitere Akteure angeschlagen, hinter deren Einsatz noch ein Fragezeichen steht.

Der TSV Kottern reist trotz seiner prekären Situation auf dem Abstiegsrelegationsplatz mit breiter Brust nach Pipinsried: Seit fünf Partien ist die Mannschaft ungeschlagen. Diese Serie soll nun auch dort fortgesetzt werden. – Foto: Nitsax Foto Axel Nitschke

Morgen, 14:00 Uhr SV Heimstetten Heimstetten SV Erlbach SV Erlbach 14:00 PUSH

Lukas Lechner (Trainer SV Erlbach): "Die Niederlage vom Freitag haben wir natürlich aufgearbeitet. Vor allem in der ersten Halbzeit ist es uns nicht gelungen, unsere Leistung auf den Platz zu bringen. Nach der Pause war das deutlich besser, und trotz einer starken Moral mussten wir am Ende noch spät den Gegentreffer hinnehmen. Jetzt richten wir den Blick nach vorne und freuen uns auf die Partie in Heimstetten. Dort wartet der nächste starke Gegner auf uns, der eine sehr gute Rückrunde spielt und völlig zurecht dort oben steht, wo er aktuell steht. Für uns wird entscheidend sein, wieder an unser Leistungsmaximum zu kommen, mutig aufzutreten und mit Selbstvertrauen Fußball zu spielen. Dann sind wir überzeugt, dass wir auch in Heimstetten etwas mitnehmen können." Personalien TSV Erlbach: Personell gibt es noch ein paar Fragezeichen. Benjamin Schlettwagner wird voraussichtlich ausfallen, zudem ist auch der Einsatz von Leonhard Thiel stark gefährdet.

Morgen, 15:00 Uhr FC Gundelfingen Gundelfingen Türkspor Augsburg TürkAugsburg 15:00 live PUSH