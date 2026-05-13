Junglöwen bauen Vorsprung aus – Willingen steigt ab

Spät entglitten

Der TSV Wabern kam in Eiterfeld/Leimbach nach dem frühen Rückstand durch Carlos Kuntz noch vor der Pause zurück, ließ die Partie in der Schlussphase aber entgleiten. Nils Wolf und Levi Köller trafen binnen zwei Minuten und entschieden das Spiel zugunsten der Gastgeber. Für Wabern ist das 1:3 der nächste verkraftbare Rückschlag nach einer starken Frühjahrsphase. In der Tabelle ist der TSV inzwischen auf Rang acht abgerutscht, der Klassenerhalt ist dennoch gesichert.

Die Junglöwen haben bei Lichtenauer FV genau das Ergebnis geholt, das im Meisterrennen zählt. Nach torloser erster Hälfte brachte Sebastian Schmeer den Tabellenführer per Strafstoß Führung, Silas Hagemann entschied die Partie kurz vor Schluss. Kassel II steht nun bei 66 Punkten und hat den Vorsprung auf Bad Soden auf fünf Zähler ausgebaut. Für Lichtenau war es nach zuletzt wechselhaften Auftritten eine Niederlage, die den Anschluss an den dritten Platz erschwert.

Dominante Anfangsphase

Calden/Meimbressen erwischte gegen den FSV Dörnberg einen nahezu perfekten Abend. Schon nach 28 Minuten führte der Aufsteiger 4:0, weil Hannes Dittmar, Louis Siebert, erneut Dittmar und Marko Utsch die Partie früh entschieden. Nach der Pause machte Dittmar seinen Dreierpack perfekt, Jason Fynn Busch setzte wenig später den Schlusspunkt. Für Calden war das ein enormer Schritt im Kampf um den Klassenerhalt, während Dörnberg im oberen Tabellenbereich einen verkraftbaren Rückschlag kassierte. Wildes Spiel gedreht