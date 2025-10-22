Junglöwe Lippmann liefert auch links und überholt Platzhirsche von 1860 München

Auf der Überholspur: Talent Clemens Lippmann. – Foto: sampics/Stefan Matzke

Clemens Lippmann hat beim 3:1 gegen Duisburg 90 Minuten gespielt und startet bei 1860 München durch. Bald könnte er im Duett mit Bruder Xaver glänzen.

München – Links, zwo, drei… Als die Löwen im Sommer ihren Luxuskader bastelten, schien der Fall klar: Mit einem starken Linksdrall im 3-4-1-2-System sollte der ersehnte Aufstieg in die 2. Liga gelingen. Kilian Jakob (27, aus Aue) war der erste Transfer von Ex-Sportchef Christian Werner – einer der besten linken Schienenspieler der 3. Liga: erstligaerfahren, während seiner Zeit im NLZ von 1860 München sogar deutscher U 18-Nationalspieler. Das nächste Ausrufezeichen: Mit der Verpflichtung von Manuel Pfeifer (26, Hartberg), einem der besten Linksverteidiger Österreichs, setzte Werner noch einen Topmann drauf. „Kilian und ich pushen uns gegenseitig“, sagte der Steirer vor der Saison: „Ich muss immer Gas geben, weil Kilian auf demselben Niveau spielt wie ich.“ Jakob oder Pfeifer? Wer würde das Rennen machen? Nach elf Spieltagen gibt es eine Tendenz – sie lautet: Clemens Lippmann!

1860-Youngster Clemens Lippmann hat Kilian Jakob und Manuel Pfeifer auf der linken Seite überholt Der 19-Jährige, im Sommer noch als Lehrling im Profikader eingeplant, hat die beiden Platzhirsche links überholt. Seit der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim (1:5) wurde der Junglöwe von drei Trainern im Drittligateam eingesetzt: zweimal von Patrick Glöckner, zweimal von Alper Kayabunar – am Sonntag, beim Einstand von Markus Kauczinski, sogar über die vollen 90 Minuten.

So., 19.10.2025, 16:30 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 MSV Duisburg MSV Duisburg 3 1 Abpfiff Werner hatte Lippmann mit Vorschusslorbeer bedacht („Kein Millimeter schlechter als Lukas Reich“), allerdings als rechter Schienenspieler. Nun überzeugt der Münchner sogar auf seiner „falschen“ Seite. Lippmann spielt. Pfeifer schaffte es am Sonntag nicht mal in den 20er-Kader, Jakob war wochenlang verletzt. Bruder Xaver Lippmann aus der U19 von 1860 München steht auch schon in den Startlöchern Kauczinski lobte den Blondschopf nach seinem beherzten Auftritt gegen den Tabellenführer: „Er hat das Herz am richtigen Fleck. Der traut sich was!“ Beim Gegentor wirkte Lippmann einmal desorientiert (wie Seitenpartner Siemen Voet), davor und danach spielte er mutig, energiegeladen, lauf- und zweikampfstark. Qualitäten, die dem neuen Coach gefallen dürften. Kauczinski kennt sich aus mit Talenten. In Karlsruhe wurde er als Nachwuchsförderer mit dem deutschen Trainerpreis ausgezeichnet.

