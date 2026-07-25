 2026-07-23T06:38:08.609Z

Vereinsnachrichten

Junglinster und Useldingen: neue Vereinslogos

Beide "Jeunesses" haben im Sommer ihre neuen Wappen vorgestellt

von Paul Krier · Heute, 19:53 Uhr · 0 Leser

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Mitte Juli haben sowohl der FC Jeunesse Useldingen und auch der FC Jeunesse Junglinster ihre neuen Vereinslogos vorgestellt. In Useldingen bleibt die Burg wichtiger Teil des Emblems, dies in abstrakter Form. In Junglinster kehrt man mit einem modernen Design zu den ursprünglichen Vereinsfarben zurück.

Das neue Logo des FC Jeunesse Junglinster...
Das neue Logo des FC Jeunesse Junglinster...

... und das des FC Jeunesse Useldingen
... und das des FC Jeunesse Useldingen