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Vereinsnachrichten
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Junglinster und Useldingen: neue Vereinslogos
Beide "Jeunesses" haben im Sommer ihre neuen Wappen vorgestellt
Mitte Juli haben sowohl der FC Jeunesse Useldingen und auch der FC Jeunesse Junglinster ihre neuen Vereinslogos vorgestellt. In Useldingen bleibt die Burg wichtiger Teil des Emblems, dies in abstrakter Form. In Junglinster kehrt man mit einem modernen Design zu den ursprünglichen Vereinsfarben zurück.