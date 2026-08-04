Junglinster bestätigt Rückzug seiner Damen-Mannschaft Sechsmaliger Meister und Pokalsieger tritt zur neuen Saison nicht mehr an von Paul Krier · Heute, 12:18 Uhr · 0 Leser

Jeunesse Junglinster hat sein Damen-Team nicht mehr angemeldet – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Auf FuPa-Nachfrage bestätigte Jeunesse Junglinster den Rückzug, wobei man erklärte, dass man mit siebzig Mädchen in den Kategorien WU11 bis WU15 sowie an andere Vereine ausgeliehenen WU17- und WU19-Spielerinnen in der Spielzeit 2027-2028 wieder etwas aufbauen wolle. Weiter ließ uns der Club folgendes Statement zukommen, das laut Angaben auch bereits an andere Medien verschickt worden war und welches wir ungekürzt wiedergeben. Offizielles Statement des FC Jeunesse Junglinster „Der Verein war bereit, eine angemessene Summe in die Frauenabteilung zu investieren. Dieser finanzielle Rahmen stand bereits seit der Assemblée générale fest. Vor diesem Hintergrund können wir den Vorwurf, der Verein interessiere sich nicht für den Frauenbereich, nicht nachvollziehen.

Unsere Strategie ist es, den Verein – sowohl im Herren- als auch im Frauenbereich – nachhaltig weiterzuentwickeln. Natürlich wollen wir mit unseren Mannschaften erfolgreich sein, aber nicht um den Preis einer ungesunden Finanzpolitik. Wir sind überzeugt, dass sportlicher Erfolg und wirtschaftliche Vernunft Hand in Hand gehen müssen. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Förderung junger Spielerinnen und Spieler. Deshalb haben wir bewusst in den Aufbau einer zweiten Damenmannschaft investiert. Aus unserer Sicht macht eine konsequente Jugendarbeit nur dann Sinn, wenn talentierte Nachwuchsspielerinnen und -spieler anschließend auch eine realistische Perspektive im Seniorenbereich erhalten.