Junglinster bestätigt Rückzug seiner Damen-Mannschaft

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Nach wochenlangen Gerüchten berichteten zuletzt Medien über den definitiven Rückzug des Frauenteams des FC Jeunesse Junglinster. Am vergangenen Freitag schrieb so z.B. das Saisonheft „Ustouss“ von der Entscheidung des Vereins „keine Mannschaft mehr für die Ligue 1 zu melden.“
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Auf FuPa-Nachfrage bestätigte Jeunesse Junglinster den Rückzug, wobei man erklärte, dass man mit siebzig Mädchen in den Kategorien WU11 bis WU15 sowie an andere Vereine ausgeliehenen WU17- und WU19-Spielerinnen in der Spielzeit 2027-2028 wieder etwas aufbauen wolle. Weiter ließ uns der Club folgendes Statement zukommen, das laut Angaben auch bereits an andere Medien verschickt worden war und welches wir ungekürzt wiedergeben.
„Der Verein war bereit, eine angemessene Summe in die Frauenabteilung zu investieren. Dieser finanzielle Rahmen stand bereits seit der Assemblée générale fest. Vor diesem Hintergrund können wir den Vorwurf, der Verein interessiere sich nicht für den Frauenbereich, nicht nachvollziehen.
Unsere Strategie ist es, den Verein – sowohl im Herren- als auch im Frauenbereich – nachhaltig weiterzuentwickeln. Natürlich wollen wir mit unseren Mannschaften erfolgreich sein, aber nicht um den Preis einer ungesunden Finanzpolitik. Wir sind überzeugt, dass sportlicher Erfolg und wirtschaftliche Vernunft Hand in Hand gehen müssen.
Ein wesentlicher Bestandteil dieser Strategie ist die Förderung junger Spielerinnen und Spieler. Deshalb haben wir bewusst in den Aufbau einer zweiten Damenmannschaft investiert. Aus unserer Sicht macht eine konsequente Jugendarbeit nur dann Sinn, wenn talentierte Nachwuchsspielerinnen und -spieler anschließend auch eine realistische Perspektive im Seniorenbereich erhalten.
Auf der Assemblée générale wurde diese strategische Ausrichtung offen vorgestellt. Auf die Frage, ob der Verein diesen Weg weiterverfolgen solle, wurden – auch im Beisein der gesamten Damenmannschaft und des Trainerstabs – keine Einwände erhoben.
Nachdem sich jedoch sämtliche Spielerinnen der ersten Mannschaft entschieden hatten, den Verein zu verlassen, war der Schritt für die verbleibenden jungen Spielerinnen zu groß. Unter diesen Voraussetzungen war eine konkurrenzfähige Mannschaft für die erste Liga nicht mehr realisierbar.
Aus Sicht des Vorstands wäre es wichtig gewesen, frühzeitig in einen offenen Austausch einzutreten. Nach unserem Kenntnisstand wurden mit den Spielerinnen keine Gespräche geführt, bevor die Entscheidungen getroffen wurden. Dadurch wurde der Vorstand letztlich vor vollendete Tatsachen gestellt und hatte keine Möglichkeit mehr, gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Rückblickend hätte dem gesamten Prozess mehr Zeit, Geduld und Dialog gutgetan. Unser Ziel bleibt es, einen nachhaltig aufgestellten Frauenfußball im Verein zu etablieren, der jungen Spielerinnen langfristige Perspektiven bietet.“
Laut „Ustouss“ stand noch nicht fest, ob es einen Nachrücker in die erste Liga geben wird, damit diese wieder wie geplant aus zehn Teams besteht, oder ob man bei neun Mannschaften bleiben wird. Junglinster war bislang ein Schwergewicht bei den Frauen: sechsmal war man Meister, sechsmal gewann man den Pokal und 2015 spielte man in der Qualifikation zur Champions League. Im Sommer haben laut Vereinsangaben elf Spielerinnen sowie das Trainergespann den Verein verlassen.