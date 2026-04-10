Junges Trio gebunden

Die SG Bartenwetzer treibt ihre Kaderplanung weiter voran und kann drei weitere Zusagen vermelden: Dmitri Alexandrowitsch Petko, Hakan Likaj und Orges Barbatovci haben ihre Zukunft beim A-Ligisten verlängert. Verkündet wurde die Nachricht in den sozialen Medien unter dem augenzwinkernden Motto „die Bartenschwätzer“.

Mit den Verlängerungen setzt die SG ein Zeichen in Richtung Kontinuität und Perspektive. Petko (20), Likaj (21) und Barbatovci (19) gehören allesamt zu den jüngeren Spielern im Kader und sollen den Weg des Vereins auch über die laufende Saison hinaus mitgehen.

Für Bartenwetzer ist das ein wichtiges Signal im Hinblick auf die weitere Entwicklung der Mannschaft. Der Klub, der in der Kreisliga A1 Schwalm-Eder oben mitspielt, stärkt damit frühzeitig die personelle Basis für die kommenden Aufgaben.