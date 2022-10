Junges Team von Fortuna Mönchengladbach zahlt Lehrgeld Kreisliga A: Die Gladbacher verlieren gegen Viersens Reserve, Detlef Deckers möchte im Winter nachrüsten.

Erst einen Sieg hat die Fortuna aus Mönchengladbach, die sich mitten in einem personellen Umbruch und einer Verjüngung des Kaders befindet, in dieser Saison feiern können. Auch am Wochenende kamen keine Punkte für den Tabellenvorletzten hinzu, gegen die Reserve des 1. FC Viersen stand es am Ende 0:3 aus Sicht der Fortuna.

Da viele Fortuna-Spieler Dauerkarten für Borussia Mönchengladbach besitzen, wurde die ursprünglich für Samstag in Viersen angesetzte Partie kurzerhand nach Waldhausen unter Heimrechttausch auf den Sonntag verlegt. Fortunas Vorsitzender Detlef Deckers bedankte sich vor Spielbeginn bei Viersens sportlichen Leiter Manuel Moreira für das Entgegenkommen. Auch wenn die in Rot gekleideten FC-Akteure auf fremden Platz spielten, sie legten gleich los wie die Feuerwehr. Bereits nach zehn Minuten hatte Daniel Martin de Leon per Doppelpack die 2:0-Gästeführung besorgt. Das erste Tor leitete Viersens Torhüter Joel Ribeiro mit einem weiten Befreiungsschlag ein, der genau im Lauf von de Leon landete, der keine Mühe hatte, ins lange Eck zu vollenden (3.). De Leons zweiter Treffer fiel unter tatkräftiger Mithilfe von Fortuna-Torhüter Paul Metzen, der dem direkt verwandelten Freistoß aus über 30 Metern nur hinterherschaute (10.).

Fünf Minuten später prüfte Fortunas Lars Weidmann den Viersener Schlussmann das erste Mal, doch Ribeiro konnte mit einem tollen Reflex den Anschlusstreffer der Gladbacher verhindern. Viersens Sturmspitze Ivan Jajetic meldete sich in der 19. Minute erstmalig, doch sein Kopfball strich knapp über das Tor. Im Nachgang konnte sich Viersen wohl glücklich schätzen, dass der Schiedsrichter einen möglichen Foulelfmeter für Fortuna nicht gab. Weidmann hatte dann noch zwei Chancen, scheiterte aber erneut beide Male am starken Ribeiro, der in der 60. Minute wegen Leistenbeschwerden ausgewechselt wurde. Ivan Jajetic erhöhte dann noch auf 3:0 (66.) für die Reserve des 1. FC Viersen – das war dann auch gleichzeitig der verdiente Endstand.