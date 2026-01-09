Junges Talent wechselt und weitere Bezirksliga-Transfers

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugang in Besigheim!

Wir freuen uns sehr, Vasilios Vasi“ Touloulis in Besigheim begrüßen zu dürfen! Der 26-jährige Linksfuß wechselt vom Landesligisten TV Oeffingen zu uns und bringt reichlich Erfahrung aus der Landesliga und Bezirksliga mit. Vasi ist variabel einsetzbar - im Mittelfeld sowie in der Abwehr auf den Außenpositionen - und überzeugt durch hohes Tempo, großen Kampfgeist und seine starke Teammentalität. Zuvor war er für den TV Oeffingen, NK Croatia Bietigheim und den FSV 08 Bissingen II aktiv. Willkommen in Besigheim, Vasi! Schön, dass du Teil unseres Teams bist - auf eine erfolgreiche gemeinsame Zeit!

TSV Oberboihingen

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir verstärken uns zur Rückrunde mit einem jungen Talent! Vom VfL Kirchheim wechselt ÁLVARO zu uns an den Neckar – herzlich willkommen beim TSV Oberboihingen!

Gleichzeitig heißt es leider Abschied nehmen: Marvin Schweizer verlässt uns in der Winterpause und schließt sich dem TSV Raidwangen an. Lieber Marvin, vielen Dank für deinen Einsatz im blau-gelben Trikot – wir wünschen dir für deine Zukunft nur das Beste!

TSV Oberbrüden

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Nach zwei Jahren beim Kreisligisten verlässt Sergej Weerts den TSV Oberbrüden und kehrt zur SG Stebbach/Richen zurück. Bereits bis 2023 war der Stürmer für die SG aktiv. In Oberbrüden kommt Weerts auf 51 Spiele, in denen er 42 Tore erzielte und 29 Vorlagen gab.

