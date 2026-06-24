Junges Talent kommt: Oberligist bedient sich beim Absteiger

– Foto: Eibner / Verein

Türkspor Neckarsulm aus der Oberliga Baden-Württemberg hat mit Esnaf Rejan Omerovic den zweiten Neuzugang für die Saison 2026/27 vorgestellt. Der 22-Jährige wechselt vom FSV Hollenbach an den Pichterich und bringt bereits Erfahrung aus der Oberliga mit. Zuvor hatte Türkspor Kadir Sefa Bulut vom GU-Türkischen SV Pforzheim verpflichtet.

Omerovic kommt aus Hollenbach nach Neckarsulm und soll dem Kader von Trainer Hüseyin Kandazoglu zusätzliche Dynamik geben. In der vergangenen Saison absolvierte er 18 Partien in der Oberliga Baden-Württemberg und bereitete dabei drei Treffer vor. Der 22-Jährige gilt als schneller, vielseitig einsetzbarer Spieler, der mit Tempo und Beweglichkeit weitere Optionen im Spiel nach vorne schaffen soll.

Seine fußballerische Entwicklung führte Omerovic unter anderem über die SG Kirchheim. Zudem sammelte er bei der U23 des FC-Astoria Walldorf weitere Erfahrungen, ehe er zuletzt für den FSV Hollenbach in der Oberliga aktiv war. Für Türkspor ist seine Verpflichtung nach Kadir Sefa Bulut der nächste Schritt in der Kaderplanung für die kommende Saison.