Junges Talent für die Außenbahn

– Foto: TSV Immenhausen

Mit Gustav Guder kann die TSV Immenhausen einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren. Der 19-jährige Mittelfeldspieler wird die Grün-Weißen künftig auf der Außenbahn verstärken und gilt als vielversprechendes Talent aus der Region.

Zuletzt war Gusti für die SG Diemeltal aktiv. Zuvor durchlief er die Jugend der TSG Hofgeismar und entwickelte sich dort kontinuierlich weiter. In seinem ersten Herrenjahr machte er mit fünf Treffern auf sich aufmerksam und erreichte mit der SG Diemeltal die Relegation zur Gruppenliga.