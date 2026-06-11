Junges Talent für den SV Espenau

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Der 20-Jährige spielte in der Jugend für den OSC Vellmar und die JSG Calden/Grebenstein/Espenau. In der vergangenen Saison absolvierte er bei der SG Calden/Meimbressen sein erstes Jahr im Seniorenbereich und sammelte dabei direkt Erfahrungen in der Verbandsliga.

Mit Lukas ist es dem SVE gelungen, einen Wunschspieler von einem Wechsel nach Espenau zu überzeugen. Die Verantwortlichen trauen dem 20-Jährigen zu, sich schnell im Team zu etablieren und den nächsten Schritt in seiner fußballerischen Entwicklung zu gehen.

Die Verpflichtung unterstreicht die Ausrichtung des Vereins, talentierten Spielern aus der Region die Möglichkeit zu geben, sich sportlich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen.