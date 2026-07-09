Junges Talent für den LASK

– Foto: Linzer ASK

Manoël Verhaeghe gilt als vielversprechender Perspektivspieler, der bereits mehrere Nachwuchs-Nationalmannschaften Belgiens und der Demokratischen Republik Kongo durchlaufen hat. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der erst 18-jährige Innenverteidiger seine erste volle Saison im Profibereich und kam dabei auf 25 Einsätze in der Challenger Pro League. Seine fußballerische Ausbildung genoss er beim belgischen Top-Klub Royale Union Saint-Gilloise.

Der 1,87 Meter große Belgier wird ab sofort unserer ersten Mannschaft angehören. Verhaeghe besticht durch seine Aggressivität auf dem Platz und sein starkes Zweikampfverhalten. Zudem soll er Dynamik in das Defensivspiel bringen und überzeugt mit seiner ausgeprägten Athletik.

Sportdirektor, Dino Buric: „Wir freuen uns, mit Manoël Verhaeghe einen modernen Innenverteidiger für uns gewonnen zu haben, der über gute Qualitäten am Ball verfügt und viel Durchsetzungskraft mitbringt. Manoël ist ein junger Perspektivspieler, dem wir die nötige Zeit geben werden, um sich bestmöglich in die Mannschaft zu integrieren.“