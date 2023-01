Junges Talent erhält Profivertrag

Der offensive Mittelfeldspieler kommt aus dem vereinseigenen Jugendleistungszentrum Emsland (JLZ), dass seit dem 01. Januar 2023 offizielles Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) ist. Ein Nachwuchsleistungszentrum ist auf der zweiten Förderstufe der DFB-Talentförderung eine sportliche Anlaufstation für die regionalen Spitzentalente des Fußballs.

Luca Prasse wurde in Emden geboren. Der 18-jährige Offensivspieler kommt aus der U19 des SV Meppen, die in die A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost aufgestiegen ist. In der aktuellen Saison erzielte Luca Prasse in 10 Spielen 4 Tore.

Luca Prasse trägt seit 2018 das Trikot des SVM. „Luca hat in allen Jahrgängen seit der U15 immer eine wichtige Rolle gespielt und sich zu einem Führungsspieler entwickelt“, freut sich Lucas Beniermann (Nachwuchskoordinator NLZ) über den Profivertrag.