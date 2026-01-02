Junges Talent aus der Region: LSK verpflichtet U19-Innenverteidiger

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa hat einen weiteren Winterneuzugang vorgestellt. Der Fußball-Oberligist lotste ein Nachwuchstalent vom JFV A/O/B/H/H aus der Junioren Regionalliga zurück in seine Heimatstadt.
Anton Beer hat einen bemerkenswerten Weg hinter sich. Seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz machte der 18-Jährige in Schweden, wo er von seinem fünften bis zum neunten Lebensjahr in Stockholm wohnte. Sein Vater lehrte an der Universität der Hauptstadt als Professor im Fachbereich Bodenkunde. Nach der Rückkehr nach Deutschland landete Beer über den MTV Treubund, der JSG Ilmenau und dem JFV Lüneburg schließlich beim renommierten JFV A/O/B/H/H.
In der laufenden Regionalliga-Spielzeit besticht der 1,92 Meter große Innenverteidiger mit sechs Saisontreffern, von denen er fünf mit Nervenstärke vom Punkt erzielte. Ein Grund seines Wechsels sei es laut der Pressemitteilung der Lüneburger nun gewesen, dass der Aufwand mit der Fahrt aus Lüneburg nach Ahlerstedt in Anbetracht des bevorstehenden Abiturs zu groß geworden wäre. Zuletzt lernte der Neuzugang seine neuen Teamkollegen bereits über den Budenzauber bei Eintracht Lüneburg kennen und wir auch am Wochenende beim Bruns-Neujahrscup zum Aufgebot gehören.
Anton Beer: "Oberliga ist eine große Herausforderung, der LSK ist ein großer Verein. Da möchte ich meine ersten Erfahrungen im Herrenbereich sammeln, von den erfahrenen Spielern lernen und etwas Spielzeit bekommen."
Cheftrainer Tarek Gibbah: "Mit der Verpflichtung von Anton Beer gehen wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Wir müssen die besten Youngster der Region auf dem Zettel haben und wir freuen uns sehr, dass sich Anton für den LSK entschieden hat. Der Schritt in den Herrenbereich ist dennoch nicht zu unterschätzen. Anton weiß, dass er die nötige Zeit bei uns bekommt."