Junges Talent aus der Region: LSK verpflichtet U19-Innenverteidiger

Anton Beer hat einen bemerkenswerten Weg hinter sich. Seine ersten Schritte auf dem Fußballplatz machte der 18-Jährige in Schweden, wo er von seinem fünften bis zum neunten Lebensjahr in Stockholm wohnte. Sein Vater lehrte an der Universität der Hauptstadt als Professor im Fachbereich Bodenkunde. Nach der Rückkehr nach Deutschland landete Beer über den MTV Treubund, der JSG Ilmenau und dem JFV Lüneburg schließlich beim renommierten JFV A/O/B/H/H.

In der laufenden Regionalliga-Spielzeit besticht der 1,92 Meter große Innenverteidiger mit sechs Saisontreffern, von denen er fünf mit Nervenstärke vom Punkt erzielte. Ein Grund seines Wechsels sei es laut der Pressemitteilung der Lüneburger nun gewesen, dass der Aufwand mit der Fahrt aus Lüneburg nach Ahlerstedt in Anbetracht des bevorstehenden Abiturs zu groß geworden wäre. Zuletzt lernte der Neuzugang seine neuen Teamkollegen bereits über den Budenzauber bei Eintracht Lüneburg kennen und wir auch am Wochenende beim Bruns-Neujahrscup zum Aufgebot gehören.