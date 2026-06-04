Junges Talent aus der Bundesliga verstärkt Frauen des VfB Stuttgart

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Herzlich willkommen in Cannstatt, Greta. Freust du dich auf deine Rückkehr ins „Schwabenländle“?

Greta: „Ich freue mich sehr, meine Familie und viele Freunde wohnen hier in der Region. Es ist ein Stück weit wie ‚nach Hause‘ kommen. Meine Vorfreude ist schon sehr groß.“

Warum hast du dich für den VfB entschieden?

Greta: „Der VfB ist ein spannender Club mit einer spannenden Mannschaft, der den Weg im Frauenfußball in den letzten Jahren eingeschlagen hat. Der Weg ist noch nicht zu Ende und ich freue mich sehr, ein Teil davon zu sein.“

Was bringst du aus zehn Jahren im Breisgau mit?

Greta: „Ich durfte mich in Freiburg in der Bundesliga etablieren und habe einige Spiele dort absolviert (Anm. d. Red.: 119 Bundesligaspiele). Ich möchte meine Erfahrung an die Mannschaft weitergeben und meinen Teil zum Teamerfolg beitragen.“

Nach deinen fußballerischen Anfängen beim SV Böblingen wurdest du beim SC Freiburg ab der U17 ausgebildet. Welche Rolle hat Nico Schneck als ehemaliger Freiburger Co-Trainer bei deiner Entscheidung gespielt?

Greta: „Ich kenne Nico als Trainer, seine Prinzipien und wie er Fußballspielen möchte. Das ist positiv, ich weiß, was mich erwartet.“

In der vergangenen Wintervorbereitung bist du im Rahmen eines Testspiels bereits auf die VfB Frauen getroffen (3:0-Sieg für den SC Freiburg). Wie nimmst du die Mannschaft wahr?

Greta: „Es war kein eindeutiges Spiel für Freiburg. Das Testspiel war über weite Strecken recht ausgeglichen, man hat gesehen, was in der Mannschaft steckt und dass Potenzial da ist. Es war ein cooler Test.“