Junges Talent aus der Bundesliga verstärkt Frauen des VfB Stuttgart

Die Abwehrspielerin Greta Stegemann wechselt vom SC Freiburg zum VfB Stuttgart. Zehn Jahre lang spielte sie für die Breisgauerinnen.
Zurück zu den Wurzeln. Von ihrem Heimatclub SV Böblingen schloss sich Greta Stegemann im Jahr 2016 dem SC Freiburg an. Im Breisgau kam die Abwehrspielerin zunächst in der U17 und U20 zum Einsatz, ehe ihr der Sprung in den Bundesliga-Kader gelang. Seit ihrem Erstliga-Debüt im Februar 2018 gegen den FC Bayern München (2:0-Heimsieg) kam die gebürtige Böblingerin auf 119 Bundesliga- und 22 DFB-Pokal-Einsätze. Darüber hinaus durchlief die 25-Jährige alle Juniorinnenteams des DFB und steht im Juni für die beiden U23-Länderspiele gegen Dänemark auf Abruf.
Nach zehn Jahren im Breisgau wird Greta Stegemann ab Sommer Weiß-Rot tragen. In Cannstatt unterschreibt sie einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028.
Sascha Glass, General Manager Frauenfußball: „Wir freuen uns sehr, dass Greta sich für den VfB entschieden hat. Nach zehn Jahren beim SC Freiburg bringt sie reichlich Bundesliga-Erfahrung mit. Durch ihre Ruhe im Spielaufbau, ihre Zuverlässigkeit und konsequente Zweikampfführung wird sie unsere Defensive als gestandene Bundesligaspielerin weiter verstärken und passt zudem mit ihrer Persönlichkeit optimal in unser Team.“
Greta Stegemann: „Ich freue mich sehr über meinen Wechsel zum VfB. Ich komme aus Böblingen, meine Familie und viele Freunde wohnen hier in der Region. Es ist ein Stück weit wie ‚nach Hause‘ kommen. Ich möchte mich schnell integrieren, alle kennenlernen und meine Bundesliga-Erfahrung einbringen, um eine möglichst erfolgreiche Saison zu spielen. Meine Vorfreude ist schon sehr groß.“
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Herzlich willkommen in Cannstatt, Greta. Freust du dich auf deine Rückkehr ins „Schwabenländle“?
Greta: „Ich freue mich sehr, meine Familie und viele Freunde wohnen hier in der Region. Es ist ein Stück weit wie ‚nach Hause‘ kommen. Meine Vorfreude ist schon sehr groß.“
Warum hast du dich für den VfB entschieden?
Greta: „Der VfB ist ein spannender Club mit einer spannenden Mannschaft, der den Weg im Frauenfußball in den letzten Jahren eingeschlagen hat. Der Weg ist noch nicht zu Ende und ich freue mich sehr, ein Teil davon zu sein.“
Was bringst du aus zehn Jahren im Breisgau mit?
Greta: „Ich durfte mich in Freiburg in der Bundesliga etablieren und habe einige Spiele dort absolviert (Anm. d. Red.: 119 Bundesligaspiele). Ich möchte meine Erfahrung an die Mannschaft weitergeben und meinen Teil zum Teamerfolg beitragen.“
Nach deinen fußballerischen Anfängen beim SV Böblingen wurdest du beim SC Freiburg ab der U17 ausgebildet. Welche Rolle hat Nico Schneck als ehemaliger Freiburger Co-Trainer bei deiner Entscheidung gespielt?
Greta: „Ich kenne Nico als Trainer, seine Prinzipien und wie er Fußballspielen möchte. Das ist positiv, ich weiß, was mich erwartet.“
In der vergangenen Wintervorbereitung bist du im Rahmen eines Testspiels bereits auf die VfB Frauen getroffen (3:0-Sieg für den SC Freiburg). Wie nimmst du die Mannschaft wahr?
Greta: „Es war kein eindeutiges Spiel für Freiburg. Das Testspiel war über weite Strecken recht ausgeglichen, man hat gesehen, was in der Mannschaft steckt und dass Potenzial da ist. Es war ein cooler Test.“
Wie lauten deine Ziele in Weiß-Rot?
Greta: „Ich möchte mich schnell integrieren, alle kennenlernen und meine Bundesliga-Erfahrung einbringen, um eine möglichst erfolgreiche Saison zu spielen.“
Welcher war dein bislang größter Fußballmoment?
Greta: „Ich durfte schon zwei DFB-Pokalfinals spielen (Anm. d. Red.: 2019 und 2023 gegen den VfL Wolfsburg) – das sind Spiele, die in Erinnerung bleiben. An mein Bundesliga-Debüt (Anm. d. Red.: 2:0-Heimsieg gegen FC Bayern München, 24. Februar 2018) erinnere ich mich ebenfalls gerne zurück.“
Vielleicht kommen beim VfB bald noch ein paar unvergessliche Momente hinzu. Auf was können sich die Fans bei dir freuen?
Greta: „Ich habe gerne den Ball, versuche dann, das Spiel von hinten aufzuziehen und einen guten Spielaufbau zu leisten. Defensiv werfe ich alles rein, um das Tor zu verteidigen.“
Wie würdest du dich in drei Worten beschreiben?
Greta: „Humorvoll, zuverlässig und ehrgeizig.“
Was möchtest du den VfB-Fans gerne mitgeben?
Greta: „Ich freue mich riesig auf unsere Fans und habe schon gehört, dass sie uns immer lautstark bei den Spielen unterstützen.“