Junges Offensivtalent setzt auf den nächsten Schritt

– Foto: Johannes Hetzer

Der VfL Kassel treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und hat den Verbleib eines weiteren vielversprechenden Spielers gesichert. Wie der Kreisoberligist in den sozialen Medien mitteilte, hat Kasra Rezaei seinen Vertrag verlängert und wird damit auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des VfL tragen.

Im Mittelpunkt steht ein junger Mittelfeldspieler, dem der Verein bereits ein bemerkenswertes Profil zuschreibt. Rezaei vereine Tempo, Technik und Abschlussstärke in seinem Spiel, sei beidfüßig, agil im Dribbling und im Eins-gegen-eins nur schwer zu stoppen. Vor dem Tor gelte er zudem als bemerkenswert kaltschnäuzig. Damit beschreibt der VfL einen Offensivakteur, der trotz seines jungen Alters bereits über Qualitäten verfügt, die Spiele im letzten Drittel entscheiden können.

Bemerkenswert ist auch die Botschaft, die mit der Verlängerung verbunden wird. Rezaei sieht seine Zukunft nicht nur weiter beim VfL Kassel, sondern verbindet seine Zusage offenbar auch mit einer klaren sportlichen Erwartung: dem nächsten Schritt in Richtung Aufstieg. Der Verein unterstreicht damit, dass die Personalie nicht allein für Kontinuität steht, sondern auch für wachsenden Anspruch.