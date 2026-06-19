Junges Mittelfeldtalent unterschreibt beim SSV Ulm

Mateo Mrden bleibt beim SSV Ulm 1846 Fussball. Der 18-jährige unterschreibt bei den Spatzen einen Vertrag bis 2028 und wird damit weiterhin das Ulmer Trikot tragen.
Bereits seit der U10 spielt Mateo Mrden im NLZ des SSV Ulm 1846 Fussball, durchlief die Nachwuchsmannschaften und kehrte nach einem zweijährigen Intermezzo beim FC Augsburg 2024 an die Donau zurück.
Auch wenn Mateo Mrden noch ein weiteres Jahr in der U19 spielberechtigt wäre, wird er in Zukunft fester Bestandteil der Profimannschaft sein. Bei dieser trainierte er bereits in der abgelaufenen Saison regelmäßig und wurde in zwei Spielen in der 3. Liga eingesetzt.
Sportdirektor Murat Isik: „Mateo ist Ulmer, er spielt seit vielen Jahren für diesen Verein und ist ein bodenständiger Junge. In seinen Mannschaften war er immer Leistungsträger und wir trauen ihm zu, sich noch weiterzuentwickeln. Dabei wollen wir ihn begleiten. Es ist ein tolles Zeichen, dass wir bereits drei Spieler aus unserer U19 in den Kader der ersten Mannschaft nehmen konnten. Das muss der Weg des SSV Ulm 1846 Fussball sein.“
Mateo Mrden: „Für mich geht hier bei meinem Kindheitsverein ein Traum in Erfüllung. Die letzten Jahre stand ich noch selbst im Fanblock und heute darf ich ein Teil dieser Mannschaft sein, das macht mich unglaublich stolz. Der Club hat schon mal gezeigt, welche Power in ihm steckt, wenn alle an einem Strang ziehen. Ich würde mich freuen, wenn wir den Verein zurück zu seiner sportlichen Stärke führen können und ich der Mannschaft in diesem Prozess viel geben kann. Ich werde auf jeden Fall alles dafür reinhauen.“
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SSV Ulm 1846 Fußball
Trainer: Daniel Jungwirth
Zugänge: Murat Isik (TSG Balingen), Mario Estasi (SGV Freiberg), Paul-Philipp Besong (Sportfreunde Siegen), Daniel Jungwirth (VfB Stuttgart), Marco Gölz (FV Illertissen), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Leon Müller (MSV Duisburg), Halim Eroglu (TSG Balingen), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Alexander Kopf (FV Illertissen), Tim Schmidt (SGV Freiberg), Achitpol Keereerom (TSV Schwaben Augsburg), Christopher Negele (SpVgg Unterhaching), Oliver Wähling (FC Blau-Weiß Linz), Radomir Novakovic (SV Eintracht Trier 05), Kim Bayer (SGV Freiberg)
Abgänge: Max Brandt (SV Wehen Wiesbaden), Marcel Seegert (Ziel unbekannt), Max Schmitt (FC Bayern München II), Luca Bazzoli (Rot-Weiss Essen), Niko Vukancic (HŠK Zrinjski Mostar), Luis Görlich (VVV-Venlo), Christian Ortag (SpVgg Greuther Fürth), Aleksandar Kahvic (FC Košice)