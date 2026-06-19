Junges Mittelfeldtalent unterschreibt beim SSV Ulm

– Foto: SSV Ulm

Auch wenn Mateo Mrden noch ein weiteres Jahr in der U19 spielberechtigt wäre, wird er in Zukunft fester Bestandteil der Profimannschaft sein. Bei dieser trainierte er bereits in der abgelaufenen Saison regelmäßig und wurde in zwei Spielen in der 3. Liga eingesetzt.

Sportdirektor Murat Isik: „Mateo ist Ulmer, er spielt seit vielen Jahren für diesen Verein und ist ein bodenständiger Junge. In seinen Mannschaften war er immer Leistungsträger und wir trauen ihm zu, sich noch weiterzuentwickeln. Dabei wollen wir ihn begleiten. Es ist ein tolles Zeichen, dass wir bereits drei Spieler aus unserer U19 in den Kader der ersten Mannschaft nehmen konnten. Das muss der Weg des SSV Ulm 1846 Fussball sein.“

Mateo Mrden: „Für mich geht hier bei meinem Kindheitsverein ein Traum in Erfüllung. Die letzten Jahre stand ich noch selbst im Fanblock und heute darf ich ein Teil dieser Mannschaft sein, das macht mich unglaublich stolz. Der Club hat schon mal gezeigt, welche Power in ihm steckt, wenn alle an einem Strang ziehen. Ich würde mich freuen, wenn wir den Verein zurück zu seiner sportlichen Stärke führen können und ich der Mannschaft in diesem Prozess viel geben kann. Ich werde auf jeden Fall alles dafür reinhauen.“