Junges Duo wechselt aus der Oberliga zu Verbandsligisten

In der abgelaufenen Saison liefen Maximilian Scheibe und Lennart Pascal Jauck für die SG Union Sandersdorf in der NOFV-Oberliga Süd auf. In der neuen Spielzeit wird das junge Duo des Trikot des VfB Merseburg in der Verbandsliga tragen.

Seit Sommer 2024 spielte Scheibe für den Oberligisten aus Sandersdorf. Insgesamt 43 Fünftliga-Einsätze stehen in der Vita des Angreifers. 25 davon aus der vergangenen Saison, in der er jeweils zwei Treffer erzielte und zwei vorbereitete. Künftig läuft der 21-Jährige, der im Nachwuchs des Halleschen FC und von RB Leipzig ausgebildet würde, am Ulmenweg auf. Zum Spielerprofil:

"Ich hab mich für einen Wechsel zum VfB entschieden, weil ich mich seit den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen oder mit der Mannschaft sehr wohl gefühlt habe. Sie haben mich alle sehr gut aufgenommen", sagte Scheibe zur seiner Entscheidung für den Verbandsligisten: "Ich freue mich riesig, bald das VfB-Trikot zu tragen und endlich mit dem Team auf dem Platz zu stehen und viele unvergessliche Momente zu haben."

86 Oberliga-Partien für Union Sandersdorf und Carl Jeiss Jena II

Ein alter wie neuer Teamkollege an seiner Seite ist dabei Lennart Pascal Jauck. Seit Sommer 2023 hatte der Defensivspieler 68 Oberliga-Partien für die SG Union Sandersdorf bestritten - davon 26 in der vergangenen Saison. Zuvor sammelte der 21-Jährige für die Zweitvertretung des FC Carl Zeiss Jena (18 Einsätze), bei dem er ausgebildet wurde, bereits erste Oberliga-Erfahrungen. Diese bringt Jauck, der im Burgenlandkreis mit dem Fußball angefangen hatte, nun nach Merseburg mit. Zum Spielerprofil: