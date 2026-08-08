Junger Verteidiger wechselt und nächste Verlängerungen

– Foto: Markus Mutz

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Stuttgarter SC

Der Stuttgarter SC setzt auch in der Saison 2026/27 auf Kontinuität und verlängert mit fünf weiteren Leistungsträgern. Julio Sánchez bleibt als vielseitiger Außenbahnspieler erhalten und bringt Physis, Technik und Spielintelligenz mit. Ricardo Cunha verstärkt weiterhin die Defensive und kann als Links- oder Innenverteidiger eingesetzt werden.

Im Mittelfeld bleiben mit Samuele Melziade und Loris Fittipaldi zwei technisch starke Akteure an Bord. Melziade gilt als großes Talent mit viel Kreativität, Fittipaldi sorgt mit Übersicht und Ruhe am Ball für Spielkontrolle. Auch Rechtsverteidiger Gabriel da Palma Monteiro verlängert und bringt Zweikampfstärke sowie Offensivdrang mit. Damit sichert sich der SSC weitere wichtige Bausteine für die kommende Spielzeit.