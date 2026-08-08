Junger Verteidiger wechselt und nächste Verlängerungen

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der Stuttgarter SC setzt auch in der Saison 2026/27 auf Kontinuität und verlängert mit fünf weiteren Leistungsträgern. Julio Sánchez bleibt als vielseitiger Außenbahnspieler erhalten und bringt Physis, Technik und Spielintelligenz mit. Ricardo Cunha verstärkt weiterhin die Defensive und kann als Links- oder Innenverteidiger eingesetzt werden.
Im Mittelfeld bleiben mit Samuele Melziade und Loris Fittipaldi zwei technisch starke Akteure an Bord. Melziade gilt als großes Talent mit viel Kreativität, Fittipaldi sorgt mit Übersicht und Ruhe am Ball für Spielkontrolle. Auch Rechtsverteidiger Gabriel da Palma Monteiro verlängert und bringt Zweikampfstärke sowie Offensivdrang mit. Damit sichert sich der SSC weitere wichtige Bausteine für die kommende Spielzeit.
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Mit Sepp Sieber steht der letzte Neuzugang des SV Mitteltal-Obertal für die Saison 2026/27 fest. Der 18-jährige Innenverteidiger rückt aus der eigenen Jugend in den Aktivenkader des Kreisligisten auf und setzt damit seinen Weg beim SVMO fort. Sieber überzeugt vor allem mit seinen Defensivqualitäten und seiner Physis. Der Verein setzt damit erneut auf den eigenen Nachwuchs und fördert junge Talente aus den eigenen Reihen. Mit dem Eigengewächs sind die Personalplanungen für die neue Spielzeit abgeschlossen. Der SV Mitteltal-Obertal wünscht Sepp Sieber einen erfolgreichen Start im Herrenbereich, eine verletzungsfreie Saison und viele starke Leistungen im SVMO-Trikot.
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