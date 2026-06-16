Junger Verein wächst weiter

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Die Fulle-Kicker Kassel stellen sich für die Saison 2026/2027 breiter auf. Wie der Verein in seinen sozialen Medien mitteilte, werden die Kasseler erstmals mit zwei Herrenmannschaften am Spielbetrieb teilnehmen.

Die erste Mannschaft geht nach einer starken Saison und dem Aufstieg künftig in der Kreisliga A an den Start. An der Seitenlinie setzt der junge Verein dabei weiter auf Kontinuität: Das bewährte Trainerteam um Frank Ludloff und Andreas Mayer bleibt für die Erste verantwortlich.

Parallel dazu feiert die zweite Mannschaft der Fulle-Kicker ihr offizielles Debüt. Sie wird in der Kreisliga C antreten und von Markus Stappmanns sowie Ivan Bukovic betreut. Damit macht der erst 2024 gegründete Verein den nächsten Schritt in seiner Entwicklung.