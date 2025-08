Reuschenberg ist mit Verspätung in die Vorbereitung gestartet. – Foto: David Zimmer

Junger Trainer für junges Team des TuS Reuschenberg TuS-Fußballer folgen in der Kreisliga A einem ebenso klaren wie nachhaltigen Plan. Verlinkte Inhalte Kreisliga A GV/NE Reuschenberg

Mit Schützenfest und Sommerferien startete der TuS Reuschenberg etwas verzögert in die Vorbereitung zur Kreisliga A. Am Saisonende soll es ähnlich aussehen wie in der Vorsaison: einstellig im Mittelfeld der Tabelle.

Was ist das Ziel der Vorbereitung? „Fit zu werden und die Mannschaft auf den Saisonstart einzustellen“, sagt Abteilungsleiter Ralf Benzing. So simpel.

Was lief bisher gut? Verglichen mit anderen Teams sind die Reuschenberger spät in die Vorbereitung gestartet. „Wir hatten hier noch Schützenfest und haben da ausgesetzt, aber jetzt sind wir voll drin“, erklärt Benzing. „Es läuft gut, Beteiligung und Engagement passen, wir sind zufrieden. Das erste Testspiel lief auch vernünftig und so, wie wir es uns vorgestellt hatten – jetzt steht schon die erste Pokalrunde an, das prägt die Vorbereitung ziemlich.“ Zwar sind noch nicht alle Urlauber zurück, „mal fehlt der eine, dann der andere“, so Benzing. „Zum Saisonstart sind hoffentlich alle da. Und das ist der Vorteil, wir müssen keine Neuzugänge integrieren und Positionen umstellen, sind eingespielt.“