Junger Phönix-Mittelfeldspieler in 1. Liga Alles auf einen Blick!

Was geht bei den Zürcher Erstliga-Gegnern der Gruppe 3. Die ersten Transfers wurden schon offen kommuniziert.

Paradiso (1. Rang): Disbato kommt, Stojanov geht

Der FC Paradiso vermeldet mal wieder einen Neuzuzug aus Italien. Von Citta Varese stösst der 32-jährige Mittelfeldspieler Donato Disabato zum Leader der Gruppe 3. Im Gegenzug verabschieden die Tessiner ihren siebenfachen Saisontorschützen David Stojanov. Wohin es den Stürmer hinzieht wurde nicht bekannt gegeben.

Linth 04 (6.): Bicvic und Polat neu im Glarnerland

Einen neuen Trainer hat der ambitionierte Glarner Klub nach dem schnellen Abgang von Danijel Borilovic (zu Aarau) noch nicht. Dafür stehen die ersten beiden Neuen fest. Da ist einerseits Kaan Polat, der zuletzt für den Zweitligisten Eschenbach SG stürmte. Viel Erfahrung bringt ausserdem der Challenge-League-erfahrene Marko Bicvic mit. Er kommt vom FC Mutschellen, dem Interregio-Letzten der Gruppe 3.

Uzwil (9.): Marku und Ceniz nicht mehr im Kader



Erste Veränderungen sind auch beim FC Uzwil bekannt. So wechselt laut Sportchef Armando Müller der 18-jährige Mittelfeldspieler Nabil Gazi vom Winterthurer Zweitligisten Phönix Seen in die Ostschweiz.

Den Verein verlassen haben hingegen Patrik Marku (zu Bazenheid) und Orcun Cengiz (?).

Weesen (14.): Der Sportchef geht von Bord

Laut der "Linth-Zeitung" spielt inskünftig der zuletzt vereinslose Marko Krunic für Weesen. Zuletzt war der Mittelfeldspieler bei Wil 2 in der 2. Liga interregional unterwegs.

Dafür verlässt Denis Agushi aus beruflichen Gründen den Aufsteiger. Und mit Sportchef Daniel Gmür hat der FCW ausserdem den Sportchef zu ersetzen. Er macht familiäre Gründe für seinen Entscheid geltend.