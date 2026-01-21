Junger Offensivspieler verstärkt den SV Wilhelmshaven

Der 21-Jährige wurde in Griechenland geboren und begann seine Laufbahn beim Erstligisten PAS Giannina. Dort durchlief er zunächst die U19-Mannschaft, für die er in 31 Einsätzen fünf Treffer erzielte, bevor ihm der Sprung in den Profikader gelang. In der höchsten griechischen Spielklasse kam Mina auf zwölf Einsätze. Im Jahr 2022 zog es den Offensivspieler leihweise nach Deutschland. Werder Bremen überzeugte sich von seinen Qualitäten und setzte ihn in der U19 ein. Bereits in seinem Debütspiel traf Mina entscheidend zum Sieg. In der U19-Bundesliga kam er insgesamt auf 16 Einsätze und erzielte sieben Tore.

Nach zwei Jahren in Deutschland kehrte Mina 2024 zu PAS Giannina zurück und stand dort bis zum Ende der vergangenen Saison unter Vertrag. Klümper: „Starker Offensivdrang“ Sportdirektor Lars Klümper zeigte sich zufrieden mit dem Transfer: „Wir freuen uns, dass sich Leonid für uns entschieden hat. Er hat mit seinen 21 Jahren einen starken Offensivdrang mit großem Entwicklungspotenzial.“