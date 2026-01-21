Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Junger Offensivspieler verstärkt den SV Wilhelmshaven
Leonid Mina ist ab sofort spielberechtigt – Verein setzt auf neue Impulse für die Offensive.
Der SV Wilhelmshaven hat seinen Kader in der Oberliga Niedersachsen gezielt verstärkt. Offensivspieler Leonid Mina ist ab sofort spielberechtigt und soll dem Team zusätzliche Durchschlagskraft im Angriff verleihen.
Der 21-Jährige wurde in Griechenland geboren und begann seine Laufbahn beim Erstligisten PAS Giannina. Dort durchlief er zunächst die U19-Mannschaft, für die er in 31 Einsätzen fünf Treffer erzielte, bevor ihm der Sprung in den Profikader gelang. In der höchsten griechischen Spielklasse kam Mina auf zwölf Einsätze.
Im Jahr 2022 zog es den Offensivspieler leihweise nach Deutschland. Werder Bremen überzeugte sich von seinen Qualitäten und setzte ihn in der U19 ein. Bereits in seinem Debütspiel traf Mina entscheidend zum Sieg. In der U19-Bundesliga kam er insgesamt auf 16 Einsätze und erzielte sieben Tore.
Nach zwei Jahren in Deutschland kehrte Mina 2024 zu PAS Giannina zurück und stand dort bis zum Ende der vergangenen Saison unter Vertrag.
Klümper: „Starker Offensivdrang“
Sportdirektor Lars Klümper zeigte sich zufrieden mit dem Transfer: „Wir freuen uns, dass sich Leonid für uns entschieden hat. Er hat mit seinen 21 Jahren einen starken Offensivdrang mit großem Entwicklungspotenzial.“
Der Verein setzt damit bewusst auf einen jungen Spieler, der trotz seines Alters bereits internationale Erfahrung gesammelt hat und sowohl in Griechenland als auch in Deutschland auf höherem Niveau gespielt hat.
Löning hofft auf mehr Torgefahr
Auch Teamchef Frank Löning verbindet klare Erwartungen mit dem Neuzugang: „Wenn wir uns die Hinrunde ansehen, gibt es bei der Anzahl der geschossenen Tore durchaus Luft nach oben. Von Leonid erhoffen wir uns neue Impulse und natürlich Tore.“
Mit Mina soll die Offensive des SV Wilhelmshaven variabler und gefährlicher werden. Der Verein erhofft sich davon nicht nur mehr Treffer, sondern auch neue Optionen im Spiel nach vorne. Der SV Wilhelmshaven heißt Leonid Mina offiziell willkommen – und setzt auf frischen Wind für den weiteren Saisonverlauf in der Oberliga Niedersachsen.