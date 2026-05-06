Junger Defensivspieler: Daniel Christian Gölden kommt nach Immenhausen

– Foto: TSV Immenhausen

Mit Daniel Christian Gölden kann die TSV Immenhausen einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 begrüßen. Der 20-jährige Abwehrspieler wird unsere Mannschaft künftig in der Defensive verstärken und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung mit.

Zuletzt stand Daniel für Fortuna Kassel und den CSC 03 Kassel auf dem Platz, wo er sich als engagierter und verlässlicher Defensivspieler präsentieren konnte. Mit seiner Einsatzbereitschaft, seinem Spielverständnis und seiner Präsenz in der Abwehr passt er hervorragend in unser Team.