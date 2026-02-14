Junger Defensivmann verlässt seinen Vater und wechselt zu Ligarivalen

– Foto: FC Nordkirchen

Der 21-jährige Phil Möllers wurde beim 1. FC Gievenbeck ausgebildet und wechselte im Sommer 2023 zu seinem Vater Holger Möllers zum Westfalenligisten SC Westfalia Kinderhaus. Dieser war damals noch Trainer und agiert inzwischen als Sportlicher Leiter. Sein Sohn hat in seinen bislang zweieinhalb Senioren-Jahren 61 Einsätze in der Westfalenliga absolviert. Bank oder Startelf hält sich die Waage. Für die Weiterentwicklung schließt sich Möllers nun im Sommer dem Ligakonkurrenten FC Nordkirchen an, der jedoch in der Rückrunde noch stark um den Klassenerhalt kämpfen muss.

FCN-Coach Mario Plechaty erklärt zum Transfer des gebürtigen Aschebergers: „Phil kennt schon einige unserer Spieler, das macht es natürlich einfacher. Als Trainer des FC Nordkirchen in der Westfalenliga muss meine Aufgabe sein, die besten Spieler aus dem Umkreis zu holen. Er passt genau in dieses Profil. Er hat schnell signalisiert, dass er sich den Wechsel zu uns vorstellen kann. Phil kann Innenverteidiger spielen, aber auch mal rechts oder vielleicht auch auf der Sechs, das ist alles eine Trainingssache. Für ihn ist es sportlich ein sinnvoller Schritt."