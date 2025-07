Junger Defensivmann für den WSV Wendschott

Niklas Neveling ist zurück beim WSV Wendschott. Der 19-jährige Defensivspieler, der bereits im Nachwuchsbereich des Vereins aktiv war, schließt sich nach einer kurzen Auszeit wieder dem Fußball an. Zuletzt stand er in der A-Jugend des SV Reislingen/Neuhaus auf dem Platz. Nun folgt der Schritt in den Herrenbereich – bei einem Verein, den er bestens kennt.