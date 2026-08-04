Junger Bezirksliga-Zugang und neuer Kreisliga-Trainer

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der FSV Oßweil setzt in der Kreisliga A1 Enz/Murr auf Andreas Eschenbach als Trainer der ersten Mannschaft. Der Rückkehrer war bereits von 2010 bis 2014 als Spielertrainer tätig und feierte damals den Doppelaufstieg beider Teams. Eschenbach betont Respekt, Vertrauen, Einsatz und Teamgeist. Die Mannschaft soll mutig auftreten, füreinander arbeiten und sich gemeinsam weiterentwickeln. Der FSV begrüßt seinen früheren Coach zurück und setzt auf seine Erfahrung sowie Verbundenheit zum Verein.

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SV Deckenpfronn

Der SV Deckenpfronn verstärkt seinen Kader für die Bezirksliga Stuttgart/Böblingen mit Ben Seidel. Der 21-Jährige wechselt vom TSV Kuppingen zum SVD und kann sowohl im zentralen Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Mit seiner Vielseitigkeit erweitert Seidel die personellen Möglichkeiten der Mannschaft. Als Saisonziel nennt er einen Platz unter den besten fünf Teams. Der Verein heißt den Neuzugang herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche sowie verletzungsfreie Spielzeit.

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TSV Wolfschlugen

Der TSV Wolfschlugen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga B1 Neckar/Fils mit Jannik Kiederer. Der 25-Jährige ist auf der offensiven Außenbahn zu Hause und trainiert bereits seit Anfang des Jahres mit der Mannschaft. Nun gehört Kiederer auch offiziell zum Team und erweitert die Möglichkeiten im Angriff. In der kommenden Saison soll er seine Qualitäten regelmäßig einbringen. Der TSV heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Spielzeit mit den Hexabannern.

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