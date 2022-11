Junge Wilde stehen beim SV Bergisch Gladbach im Fokus Endspurt in der Mittelrheinliga: Der SV Bergisch Gladbach tritt beim BCV Glesch-Paffendorf an.

Die letzte Auswärtsreise 2022 in der Mittelrheinliga führt den SV Bergisch Gladbach 09 am Sonntag (15 Uhr) zum BCV Glesch-Paffendorf. Am folgenden Wochenende steigt dann das finale Match gegen Blau-Weiß Friesdorf in der heimischen BELKAW Arena. Aus den beiden Matches gegen die Teams aus dem unteren Tabellendrittel wollen die 09er „mit zwei guten Leistungen mindestens vier Punkte einfahren“, fordert Trainer Stefan Müller, um sich in der oberen Hälfte des Tableaus festzusetzen.