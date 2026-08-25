Junge Wilde lassen Sonneberg jubeln

Roberto Benn hatte seine Mannschaft im Vorfeld auf eine neue taktische Marschroute eingestellt – und sah diese hervorragend umgesetzt. „Ich wusste im Vorfeld, dass der Gegner nicht in Bestbesetzung kommt. Das hat am Spiel nichts geändert. Es war ein sehr gutes Pokalspiel von uns mit einer jungen Mannschaft und einer vollbesetzten Bank“, erklärte der Sonneberger Trainer nach der Partie. Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen die Hausherren zunehmend die Kontrolle, auch wenn es zunächst noch an zwingenden Torraumszenen mangelte. In der elften Minute änderte sich das: Louis Göhring eroberte nahe der Mittellinie den Ball, trieb ihn nach vorne und steckte perfekt auf Fritsche durch. Der 19-Jährige blieb aus rund sieben Metern cool und schob zum 1:0 ins lange Eck ein (11.). In der Folge spielte sich vieles im Mittelfeld ab. Die Gäste aus Jena versuchten, mehr Druck aufzubauen, blieben vor dem Sonneberger Tor aber ohne echte Durchschlagskraft. Die Benn-Elf verteidigte konzentriert und nahm die knappe, aber verdiente Führung mit in die Halbzeit.

Fritsche muss raus – Benn trifft vier Minuten später

Bitter für den Torschützen: Fritsche musste aufgrund von Knieproblemen zur Pause ausgewechselt werden. Für ihn kam Laurenz Benn in die Partie – und der sollte keine lange Anlaufzeit benötigen. Gerade einmal vier Minuten nach seiner Einwechslung zog er aus rund 18 Metern mit seinem schwächeren rechten Fuß ab und überraschte den Jenaer Keeper zum 2:0 (49.). Doch die komfortable Führung hielt nicht lange. Die Spielzeugstädter verloren anschließend etwas ihren einfachen Spielaufbau und machten sich das Leben unnötig kompliziert. Das nutzten die Gäste wenig später zum Anschluss: Nach einem Freistoß in den Sonneberger Strafraum parierte Lukas Heß zunächst stark, beim Nachschuss von Hannes Bauer war der Keeper dann aber machtlos. Bauers Hackenabschluss landete am Innenpfosten und von dort im Tor – nur noch 2:1(54.). Die direkte Antwort der Hausherren ließ kurz auf sich warten.Eine Viertelstunde später sorgte Sonneberg wieder für klarere Verhältnisse. Colin Röhlig schickte Göhring von der Mittellinie auf die Reise. Der Offensivspieler war nicht mehr einzuholen und schob den Ball am herauslaufenden Keeper vorbei zum 3:1 ein (68.). In der 80. Minute feierte zudem Nick Sauerteig sein Pflichtspieldebüt bei den Männern. Der Youngster ersetzte Röhlig und durfte die letzten Minuten des sicheren Pokalerfolgs auf dem Platz erleben. Den Schlusspunkt setzte schließlich Lance Hertel. Florian Scheidemann spielte einen langen Diagonalball auf Göhring, der am Fünfmeterraum uneigennützig auf Leon Krempel ablegte. Dessen Abschluss konnte der Jenaer Torhüter zwar noch parieren, doch über Benn landete der zweite Ball bei Hertel. Der schob zum 4:1-Endstand ins lange Eck ein (87.).

Benn: „Technisch haben wir guten Fußball gezeigt“

Entsprechend zufrieden zeigte sich Sonnebergs Trainer mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Taktisch habe ich eine neue Marschroute vorgegeben, die die Mannschaft super umgesetzt hat. Die Stimmung war gut, technisch haben wir guten Fußball gezeigt und am Ende verdient gewonnen. Wir können zuversichtlich in die nächsten Spiele gehen, wenn wir weiter als Mannschaft so agieren. In Summe war es für die Zuschauer ein ansehnliches Pokalspiel mit einem verdienten Sieger. Ich war sehr zufrieden.“