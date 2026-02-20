Junge Westeifeler Fußballer machen wieder für den guten Zweck mobil Die Teilnahme am großen Finalturnier in Montabaur hat für die E-Junioren der Jugendspielgemeinschaft (JSG) Islek aus Arzfeld und Umgebung weit mehr als nur sportliche Bedeutung. von Andreas Arens · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Die E-Junioren der JSG Islek mit ihren Trainern Manfred Heinisch (hinten rechts) und Volker Lempges fiebern dem Kinderkrebshilfe-Cup entgegen. Beim Turnier im Westerwald wollen sie nicht nur sportlich überzeugen, sondern auch den guten Zweck unterstützen. – Foto: Verein/JSG

Der Erfolg vor zwei Jahren war überwältigend: Als die damalige E-Jugend der JSG Islek aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg, Dahnen und Eschfeld beim Kinderkrebshilfe-Cup in Mayen antrat, überreichte sie einen Spendenscheck in Höhe von 15.101 Euro. Nun haben sich die Westeifeler erneut für die Rheinland-Endrunde in der Halle qualifiziert. Am Sonntag, 8. März, wollen sie in Montabaur nicht nur sportlich überzeugen, sondern auch wieder einen dicken Spendenscheck übergeben.

„Das Thema Kinderkrebshilfe ist uns generell sehr wichtig. Da wir auch einen Jungen aus den eigenen Reihen haben, der im vergangenen Jahr an Leukämie erkrankt war, bestärkt uns das in unseren Bemühungen“, betont Ilija Kozulovic. Gemeinsam mit dem Fußball-Abteilungsleiter des FSV Arzfeld, Karsten Klein, sowie D1-Junioren-Trainer Michael Schweyen koordiniert der frühere Nachwuchscoach die Spendenaktion zugunsten der Deutschen Kinderkrebshilfe. Diese setzt sich dafür ein, die Heilungschancen, Behandlungsmethoden und die Lebensqualität krebskranker Kinder und Jugendlicher nachhaltig zu verbessern. Im Jahr 2004 startete der Fußballverband Rheinland diese Benefiz-Turnierserie, um Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln und die Fußballer für das Thema zu sensibilisieren.

Vor allem über soziale Netzwerke, insbesondere verschiedene WhatsApp-Gruppen, werben Kozulovic und Co. derzeit für Unterstützung. Spendengelder werden auf unterschiedlichen Wegen angenommen (siehe Textende). Bereits nach wenigen Tagen seien allein durch die Aufrufe mehrere Hundert Euro zusammengekommen. „Als sich unsere Jungs mit ihren Trainern Volker Lempges und Manni Heinisch für die Endrunde in Montabaur qualifiziert hatten, waren wir uns direkt einig, dass wir es noch einmal machen. Die Summe ist zweitrangig. Wir sind dankbar über jede Spende. Wenn wir am Ende wieder vierstellig sind, wäre das ein großer Erfolg“, sagt Kozulovic. Von einer ähnlich hohen Summe wie vor zwei Jahren wagt er derzeit noch nicht zu träumen.