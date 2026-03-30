"Junge, was hast du genommen?" & SW Köln mit „richtig geilem Auftritt“

Die SpVg Rheindörfer feierten den Sieg gegen Jan Wellem. – Foto: SpVg Rheindörfer

Bergfried Leverkusen reitet weiter die Erfolgswelle und besiegte Germania Zündorf beim 7:1 deutlich, was den sechsten Sieg im sechsten Spiel des Jahres 2026 markiert. An der Tabellenspitze bleibt es derweil ein nervenaufreibendes Millimeter-Duell, da Deutz 05 den jüngsten Patzer gegen den TFC abschüttelte und gemeinsam mit Südwest sowie Schönenbach punktgleich am Thron festhält. Auch im Tabellenkeller gab es einen Paukenschlag: Schwarz-Weiß Köln sicherte sich durch einen leidenschaftlichen Auftritt gegen Hoffnungsthal und die Reaktivierung von Altmeister Maouel lebenswichtige Zähler im Abstiegskampf. Während der Branchenprimus aus Deutz seine Leichtigkeit wiederfand, endete für Jan Wellem der beeindruckende Siegeszug bei den eiskalten Rheindörfern. Die Liga verabschiedet sich somit mit offenem Visier und maximaler Spannung in die Osterpause, bevor der finale Showdown um die Meisterschaft eingeläutet wird.

Graf-Brüder wirbeln Südwest zum Sieg: Kein zweiter Coup für den TFC Die DJK Südwest Köln bleibt im Titelrennen auf Kurs. Mit einem 3:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den Türkischen FC Köln behauptet die Mannschaft von Daniel Errens ihren Platz im punktgleichen Führungstrio mit Deutz 05 und dem SV Schönenbach. Der TFC, der in der Vorwoche noch mit einem Sieg gegen den Spitzenreiter Deutz für Schlagzeilen gesorgt hatte, konnte die Sensation diesmal nicht wiederholen, bewies aber erneut, dass er für die Top-Teams der Liga ein unangenehmer Prüfstein ist.

In einer temporeichen Partie avancierten die Graf-Brüder zu den Matchwinnern: Hendrik Graf glänzte als zweifacher Torschütze, während Philipp Graf beide Treffer vorbereitete. Den zwischenzeitlichen Führungstreffer markierte Hannes Laege mit einem sehenswerten Distanzschuss. Daniel Errens: „Ein echter Geniestreich“ zum 1:0 Südwest-Trainer Daniel Errens zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden, auch wenn er eine kurze Phase der Unaufmerksamkeit in der ersten Halbzeit monierte. Besonders das Zusammenspiel seiner Offensive hob er hervor. "Das war das erwartet schwierige Spiel. Wir sind jedoch gut reingekommen und konnten durch eine starke Pressing-Situation früh mit 1:0 in Führung gehen. Wir haben den gegnerischen Torhüter gut unter Druck gesetzt, der den Ball nicht sauber klären konnte. Nach dem Ballgewinn an der Mittellinie haben wir direkt schnell umgeschaltet: Paul Rödig spielte einen echten Geniestreich – ein perfekt getimter, flacher Pass durch die Schnittstelle der Innenverteidiger. Philipp Graf kam über die rechte Halbspur vor dem Keeper an den Ball und bediente seinen Bruder Hendrik, der zur Führung einschob", analysierte Errens.

Trotz der Dominanz kam der TFC zurück: "Leider haben wir danach einen Gang zurückgeschaltet, wodurch der TFC mehr Spielanteile bekam. In einer Situation waren wir unaufmerksam: Nach einer Flanke aus dem Halbfeld rückte deren Linksaußen hinter unserer Kette ein und erzielte per Kopf den Ausgleich. So ging es mit dem 1:1 in die Kabine." Entscheidung durch „Traumtor“ und Bruder-Kombination Nach dem Seitenwechsel brauchte Südwest nicht lange, um die Weichen wieder auf Sieg zu stellen. Hannes Laege sorgte in der 55. Minute für das Highlight des Tages. "Für die zweite Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, das Spiel schnellstmöglich wieder auf unsere Seite zu ziehen. Der Plan ging auf: Hannes Laege ließ dem Torwart mit einem sehenswerten Schuss aus 18 Metern in den Knick keine Abwehrchance. Zu diesem Zeitpunkt musste der TFC mehr Risiko gehen, was uns Räume eröffnete. Einziger Kritikpunkt ist, dass wir den Sack nicht früher zugemacht haben – da fehlte uns im Vergleich zum Spiel gegen Rheinsüd etwas die Kaltschnäuzigkeit", so Errens. Erst zehn Minuten vor dem Ende fiel die Entscheidung: Hannes Laege bediente Stürmer Philipp Graf mit einem tiefen Ball. Der Angreifer gewann das Laufduell gegen den Keeper, legte erneut quer für seinen Bruder und es steht 3:1. "Ein großes Kompliment geht an die gesamte Defensive sowie an unseren Keeper. Jetzt nutzen wir die spielfreie Woche, um den Tank aufzuladen", erklärt Errens abschließend.

Bleibt am Tabellenführer dran: Die DJK Südwest nach dem Sieg gegen den Türkischen FC Köln. – Foto: DJK Südwest Köln

Smuda-Doppelpack hält Schönenbach auf Kurs Der SV Schönenbach lässt im Titelrennen nicht locker. Dank einer abgeklärten Leistung und des Zweifach-Torschützen Niels Smuda besiegte die Siebertz-Elf den FC Rheinsüd Köln mit 2:0 (1:0). Damit bleibt Schönenbach punktgleich mit Tabellenführer Deutz 05 und untermauert seine Ambitionen auf den Thron. Für Rheinsüd war es zwar die vierte Niederlage in Folge, doch Trainer Stefan Krämer sah trotz des Ergebnisses einen Aufwärtstrend in der Einstellung seiner Elf. Ein „Sonntagsschuss“ war es, der den Bann brach: Smuda hämmerte den Ball aus 25 Metern genau in den Winkel und brachte die Hausherren in Front. In der zweiten Halbzeit schnupperte Rheinsüd am Ausgleich, doch wie so oft im Fußball rächte sich die mangelnde Chancenverwertung postwendend durch Smudas zweiten Streich. "Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir heute wieder ohne Punkte nach Hause fahren. Man muss aber klar sagen: Wir haben heute eine ganz andere Leistung, eine deutlich bessere Körpersprache und eine viel höhere Intensität auf den Platz gebracht. Das war sehr ordentlich und muss einfach die Grundlage für die nächsten Wochen sein. Ein sehr starkes Schönenbach hatte insgesamt mehr vom Spiel und ging auch verdient mit 1:0 in Führung – auch wenn das Tor selbst ein absoluter Sonntagsschuss aus 25 Metern genau in den Knick war", bilanzierte Krämer. Besonders der Moment um die 70. Minute schmerzte: "In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner noch besser von unserem Tor ferngehalten. Wir hatten selbst eine 100-prozentige Chance zum Ausgleich und waren dem 1:1 phasenweise näher als Schönenbach dem zweiten Tor. Aber wie es im Fußball oft ist: Wir vergeben vorne die Riesenchance und kassieren dann im Gegenzug durch eine starke Einzelaktion das 0:2. Trotzdem: Auf dieser Leistung können wir absolut aufbauen. Jetzt sind wir erst einmal froh, in der Osterpause kurz verschnaufen zu können. Wir wollen die Zeit nutzen, um den Kader wieder breiter aufzustellen."

7:1-Spektakel: Bergfrieds Rückrunden-Express überrollt Zündorf Mit einem fulminanten 7:1 (1:0)-Heimerfolg gegen Germania Zündorf untermauerte die Mannschaft von Stefan Müller ihre starke Form im Jahr 2026 und feierte den sechsten Sieg im sechsten Spiel nach der Winterpause. Während Bergfried auf Rang 7 klettert und erstmals ein positives Torverhältnis vorweist, wird die Lage für Zündorf im Tabellenkeller bedrohlicher: Der Rückstand auf das rettende Ufer ist auf vier Zähler angewachsen. Dabei deutete lange Zeit wenig auf ein solches Schützenfest hin. Zündorf verkaufte sich teuer und hielt die Partie bis zur 65. Minute offen. Doch nach dem 3:1 durch Til Juber brachen bei den Gästen alle Dämme, und Bergfried spielte sich in einen regelrechten Rausch. Stefan Müller: „Hätte noch einmal richtig eng werden können“ Bergfried-Trainer Stefan Müller zeigte sich nach dem Schlusspfiff sichtlich beeindruckt von der eigenen Bilanz, zollte dem Gegner aber trotz des deutlichen Ergebnisses Respekt für die Leistung in der ersten Stunde. "Ein 7:1 ist natürlich eine Hausnummer. Man muss aber ehrlich gestehen: Hinten raus haben wir uns in einen kleinen Rausch gespielt und gefühlt aus jeder Chance ein Tor gemacht. Aber bis zum 3:1 hat Zündorf das richtig, richtig gut gemacht. Zur Halbzeit führen wir mit 1:0, aber es hätte phasenweise auch höher stehen können. Zündorf hat immer eine latente Gefahr ausgestrahlt und sich extrem teuer verkauft – das muss man fairerweise anerkennen. Nachdem wir das 2:0 gemacht hatten, kam Zündorf zum verdienten Anschlusstreffer. Wäre es länger bei diesem Stand geblieben, hätte es für uns noch einmal richtig eng werden können", analysierte Müller. Der Wendepunkt war die prompte Reaktion seiner Elf: "Praktisch im direkten Gegenzug hat Til Juber das 3:1 nachgelegt. Damit war der Bann gebrochen. Danach haben wir eine Chance nach der anderen kreiert und waren vor dem Tor extrem zielstrebig. Aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten geht der Sieg am Ende auch in dieser Höhe in Ordnung", erklärt Müller. Auf die Frage, ob das eine ‚Ansage‘ an die Konkurrenz sei, bleibt Müller bodenständig "Nein, so etwas brauchen wir nicht. Für uns ist es einfach eine großartige Momentaufnahme. Sechs Siege in sechs Spielen – hätte mir das vor zwei Monaten jemand prophezeit, hätte ich gefragt, ‘Junge, was hast du genommen?'. Wir sind für den Moment einfach sehr glücklich." Teamgeist als Trumpf für die kommenden Aufgaben Neben der Effizienz vor dem Tor hob Müller vor allem die mannschaftliche Geschlossenheit hervor, die Bergfried aktuell so schwer schlagbar macht. "Besonders stolz macht mich die Art und Weise, wie die Jungs das aktuell machen. Sowohl die Startelf als auch die Jungs, die reinkommen, machen einen super Job. Wir sind als Mannschaft extrem eng zusammengerückt – das ist momentan unser absoluter Trumpf. Jetzt sind wir froh, in die Osterpause gehen zu können, um ein bisschen ‚Wunden zu lecken‘, das Training etwas zu reduzieren und neue Energie für die kommenden Aufgaben nach Ostern zu tanken", so das Fazit des Trainers.

Neuhaus-Doppelpack schickt Niehl tiefer in die Krise In einem richtungsweisenden Duell behielt der FC Hürth II die Oberhand. Dank zweier Treffer von Noah Neuhaus distanzierte die Hürther Reserve den CfB Ford Niehl mit 2:0 (0:0). Während Hürth mit nun elf Punkten Vorsprung auf die rote Zone beruhigt in die Osterpause geht, herrscht bei Niehl nach der vierten Pleite in Serie Alarmstimmung – und der Trainer geht nach dem Abpfiff hart mit sich selbst ins Gericht. Hürth II: Ferngesteuerter Heimsieg für Urlauber Frohn Hürth-Coach Thomas Frohn verfolgte das Geschehen entspannt aus dem Urlaub und durfte sich über eine gelungene Vertretung durch sein Trainerteam freuen. Nach einer wackeligen Anfangsphase übernahm die Heimelf im zweiten Durchgang das Kommando. "Wir haben 2:0 gegen Ford Niehl gewonnen – und das während meiner Abwesenheit im Urlaub. Wie mir berichtet wurde, war die erste Halbzeit ein sehr zerfahrenes Spiel mit vielen Unsicherheiten auf unserer Seite. In den ersten zehn Minuten hätten wir durchaus in Rückstand geraten können. Zur zweiten Halbzeit sind die Jungs dann aber viel besser aus der Kabine gekommen. Am Ende war es ein verdienter Erfolg, den Noah Neuhaus mit seinem Doppelpack perfekt gemacht hat. Für uns ist das ein enorm wichtiger Sieg: In dieser Phase der Saison geht es darum, einerseits den Anschluss an die Plätze sechs bis acht nicht zu verlieren und gleichzeitig den Vorsprung auf die Abstiegsränge weiter auszubauen", so Frohn. Ein Sonderlob gab es für die Co-Trainer Fabian Peitgen und Daniel Feuerbach für die „geschlossene Mannschaftsleistung“ an der Seitenlinie. Oymak schlägt Alarm: „Niederlage, die ich mir komplett ankreide“ Ganz andere Töne schlug Dogan Oymak an. Der Niehler Übungsleiter suchte die Schuld für den Auftritt seiner Mannschaft nicht bei den personellen Sorgen, sondern vor allem bei sich selbst. "Gegen Hürth war das von uns in vielen Bereichen schlichtweg nicht gut genug. Uns haben der nötige Biss, die Intensität und der absolute Wille gefehlt. Da nehme ich mich als Trainer ganz klar in die Verantwortung: Ich habe die Mannschaft offensichtlich nicht so eingestellt, wie es nötig gewesen wäre, und möglicherweise auch falsche Entscheidungen in der personellen Bewertung getroffen. So ein Auftritt darf uns einfach nicht passieren. Wir haben die Bälle viel zu leicht hergeschenkt, die Kontrolle komplett verloren und waren bei den zweiten Bällen praktisch nicht existent. Auch die Körpersprache war über weite Strecken nicht akzeptabel. Das ist eine Niederlage, die ich mir komplett ankreide. Jetzt geht es darum, das Ganze schonungslos aufzuarbeiten", bilanzierte ein sichtlich bedienter Oymak. Durch den Erfolg festigt Hürth seinen Platz im gesicherten Mittelfeld, während Niehl bei nur fünf Punkten Vorsprung auf den TFC Köln den Blick ganz schnell wieder nach unten richten muss.

Der SC Schwarz-Weiß Köln hat sich im Bezirksliga-Überlebenskampf Big-Points gesichert und den TV Hoffnungsthal mit 3:1 (2:1) niedergerungen. Während Francesco Antonucci mit einem frühen Doppelpack den Grundstein legte, sorgte ein alter Bekannter für den Schlusspunkt: Der kurzfristig reaktivierte Abdelkader Maouel markierte in der Schlussminute den entscheidenden Treffer und bescherte den Kölnern ein wichtiges Drei-Punkte-Polster auf die Abstiegsränge. Es entwickelte sich von Beginn an die umkämpfte Partie. Die Hausherren starteten furios und überrumpelten die Gäste aus dem Bergischen in der Anfangsphase. Dass es am Ende dennoch ein nervenaufreibender Abnutzungskampf wurde, lag an einem vergebenen Elfmeter, zwei Platzverweisen und der unermüdlichen Moral der Hoffnungsthaler. Müller begeistert: „Ein richtig geiler Auftritt“ SW-Trainer Sven Müller geriet regelrecht ins Schwärmen über die erste Halbzeit seiner Elf. Besonders die Umsetzung der Trainingsinhalte und die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor beeindruckten den Coach. "In der ersten Halbzeit war das ein richtig geiler Auftritt von uns. Wir haben beide Tore unfassbar gut herausgespielt und endlich mal die Dinge, die wir unter der Woche trainiert haben, konsequent auf den Platz gebracht. Es hat einfach Spaß gemacht zuzusehen: Die Jungs waren griffig, haben die Zweikämpfe gut geführt und waren von Anfang an voll da. Auch wenn Hoffnungsthal beim Gegentor ebenfalls gut kombiniert hat, hatten wir das Spiel weitestgehend im Griff", analysierte Müller. Ein Sonderlob verdiente sich Keeper Dominik Rheindorf, der beim Stand von 2:0 einen Strafstoß parierte. In der zweiten Halbzeit kam dann der Auftritt des Rückkehrers: "17 Minuten vor Ende kam Abdelkader Maouel rein. Er hat erst noch eine Hundertprozentige liegen gelassen, es beim nächsten Mal dann aber eiskalt gemacht: Nach einer Kopfballverlängerung des Gegners hat er den Ball stark mitgenommen und ihn über den Keeper gehoben – das war die Entscheidung." Hardt hadert mit der Anfangsphase Auf Seiten der Hoffnungsthaler überwog die Enttäuschung über die „verschlafene“ Anfangsphase. Trotz einer engagierten Leistung in Unterzahl standen die Gäste am Ende mit leeren Händen da. "Es war das erwartet hitzige Spiel, in dem man deutlich gemerkt hat, dass Schwarz-Weiß im Abstiegskampf mehr zu verlieren hatte als wir. Der Auftakt ging klar an Köln – folgerichtig lagen wir nach 20 Minuten verdient mit 0:2 hinten. Danach haben wir uns gefangen, uns auf mehr Ballbesitz konzentriert und gute Lücken gefunden. Bitter war jedoch, dass wir einen Elfmeter nicht nutzen konnten und kurz darauf einen Lattentreffer von Anton Musculus verzeichneten. In der zweiten Halbzeit haben wir trotz der Unterzahl komplett das Spiel gemacht. Am Ende haben wir alles riskiert, fingen uns dann aber durch einen Konter den entscheidenden Treffer ein. Ein Punkt wäre am Ende definitiv verdient gewesen", resümierte Co-Trainer Calvin Hardt.

Heiligenhaus mit halben Dutzend beim Pflichtsieg Mit einem klaren 6:0 (4:0)-Heimsieg festigte der HSV seinen Platz im gesicherten Mittelfeld. Während die Gastgeber vor allem in der Anfangsphase durch Effizienz glänzten, erlebte Brühl-Coach Taner Durdu einen Nachmittag zum Vergessen. Bereits nach 16 Minuten war die Messe eigentlich gelesen: Jan Bosbach (10.), Moritz Haubrich (15.) und Lucas Sturmberg (16.) schraubten das Ergebnis blitzschnell auf 3:0. Brühl fand gegen die Wucht der Hausherren zunächst kein Mittel und lud den Gegner durch individuelle Fehler förmlich zum Toreschießen ein. Esins lobt „erwachsene“ Leistung und die Effizienz HSV-Trainer Andy Esins konnte entspannt mitverfolgen, wie seine Mannschaft die Vorgaben in der ersten Halbzeit nahezu perfekt umsetzte. Trotz einer kleinen Schwächephase im zweiten Durchgang war der Sieg zu keinem Zeitpunkt gefährdet. "Unsere Mannschaft hat das in der ersten Halbzeit sehr erwachsen gespielt. Besonders in den ersten 20 Minuten waren wir vor dem Tor extrem effizient. Brühl kam danach zwar besser ins Spiel und erarbeitete sich zwei gute Chancen, aber unser Keeper konnte diese stark vereiteln. In der zweiten Halbzeit wurde unser Spiel dann phasenweise etwas fahrig. Man muss Brühl ein Kompliment machen: Sie haben sich nie aufgegeben und sich über 90 Minuten mit allem gewehrt, was sie hatten. Es gibt sicher Dinge, die wir noch besser machen können, aber unter dem Strich sind wir mit dem Spiel und dem Auftritt sehr zufrieden", resümierte Esins. Durdu: „Niveau der Liga aktuell einfach zu hoch“ Auf der anderen Seite herrschte bei Taner Durdu Ernüchterung. "Wir haben 6:0 verloren – und das Bittere daran ist: Fünf der sechs Gegentore resultierten aus krassen individuellen Fehlern. Ob über die Außenpositionen, die Innenverteidigung, das Zentrum oder durch zwei Patzer im Tor: Diese Fehlerkette hat dazu geführt, dass wir am Ende auch in dieser Höhe verdient verloren haben. Dabei machen wir unter der Woche unsere Hausaufgaben eigentlich gut. Sobald es aber ins Spiel geht, werden die Dinge nicht umgesetzt. Man muss es so deutlich sagen: Für viele Spieler scheint das Niveau dieser Liga aktuell einfach zu hoch zu sein", so die bittere Bilanz von Durdu. Er fügte hinzu: "Das sorgt inzwischen für Frust, auch beim Trainerteam. Wir müssen jetzt dennoch weitermachen und die Planungen für die kommende Saison weiter vorantreiben."

Rheindörfer beenden Jan Wellems Siegesserie Das Verfolger-Duel im Kölner Norden hielt, was es versprach – allerdings mit einem bitteren Ende für die Gäste. Die SpVg Rheindörfer hat den Siegeszug des SSV Jan Wellem im Jahr 2026 gestoppt. Die Hausherren drehten einen frühen Rückstand und siegten am Ende mit 3:1 (1:1). Während die Rheindörfer damit bis auf einen Zähler an Platz vier heranrücken, trauert Jan Wellem nicht nur drei Pfostenschüssen nach, sondern sorgt sich vor allem um einen schwer verletzten Schlüsselspieler. Bereits in der 5. Minute schien Jan Wellem den sechsten Sieg im sechsten Rückrundenspiel einzuleiten, als Kevin Kaumanns zur frühen Führung traf. Doch die Rheindörfer zeigten sich unbeeindruckt vom Fehlstart und dem frühen verletzungsbedingten Ausfall von Markus Lehmann. Lukas Bauer (36.), Marcel Dawidowski (76.) und Paul Niefer (80.) machten den Heimsieg perfekt und bewiesen dabei eine Kaltschnäuzigkeit, die den Gästen an diesem Tag abging. Tillmann stolz: „Diesen Sieg heute einfach mehr gewollt“ Rheindörfer-Coach Sebastian Tillmann war nach dem Erfolg sichtlich beeindruckt von der Moral seiner Mannschaft. Für ihn war die Mischung aus hoher Intensität und wiedergewonnener Effizienz der Schlüssel zum Dreier. "Im Gegensatz zu den letzten Wochen hatten wir heute endlich die Effizienz vor dem Tor, die es in solchen Spielen braucht. Trotz des frühen Gegentreffers und des verletzungsbedingten Wechsels direkt zu Beginn hat sich die Mannschaft überhaupt nicht beirren lassen. Wir haben das Spiel angenommen, über 90 Minuten unglaublich intensiv gearbeitet und uns diesen Sieg gemeinsam verdient. Jeder hat heute alles investiert, und genau deshalb gehen wir verdient als Sieger vom Platz. Für mich war klar zu spüren, dass wir diesen Sieg heute einfach mehr wollten als der Gegner", bilanzierte Tillmann. Gsella hadert mit Pfostentreffern und sorgt sich um Lohmar Auf der Gegenseite herrschte bei David Gsella trotz einer spielerisch ordentlichen Leistung Frust. Das „Alu-Pech“ und die mangelnde Chancenverwertung verhinderten den Sprung ganz nah ran an das Führungstrio. Überschattet wurde die Niederlage jedoch von der Verletzung von Hendrik Lohmar. "Wir haben heute eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht, stehen am Ende aber mit leeren Händen da. Wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft, aber uns hat heute die nötige Effizienz gefehlt. Insgesamt haben wir dreimal den Pfosten getroffen und hatten noch die eine oder andere gute Möglichkeit, die wir leider nicht nutzen konnten. Der Gegner war dagegen effektiv: Gefühlt hatten sie drei Chancen und machen daraus drei Tore. Am Ende können wir uns für die gute Leistung leider nichts kaufen. Viel schlimmer als die Niederlage wiegt jedoch die Verletzung von Hendrik Lohmar, der uns wahrscheinlich länger fehlen wird. Er musste mit dem Krankenwagen abgeholt werden – wir hoffen sehr, dass es nicht ganz so schlimm ist, wie es aussah", so Gsella nach dem Spiel.