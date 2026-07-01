Junge Urgesteine der Anpfiff-Identität

Lars (l.) und Leif Lichtenberger – Foto: AiL

Nein, sie sind keine Zwillinge, aber sie sind sich fast schon unheimlich ähnlich. Lars und Leif Lichtenberger sind echte Urgesteine beim Anpfiff ins Leben Partnerverein SG Heidelberg-Kirchheim und dort längst mehr als nur Spieler und Trainer – Vereinsurgesteine sozusagen.

Das Interesse am Sport geht aber weit über das Kicken hinaus. Beide besitzen die Trainer-B-Lizenz und haben die Ausbildung Torwarttrainer-Leistungskurs erfolgreich absolviert. Leif übernahm vor drei Jahren die Position als U16-Cheftrainer. Als damals 21-Jähriger in einem Alter, in dem Gleichaltrige noch meilenweit von so einer verantwortungsvollen Funktion entfernt sind. Immer an seiner Seite ist seitdem der drei Jahre ältere Lars. Die beiden sind unzertrennlich und sprechen voller Hochachtung über den jeweils anderen. Ihr Trainertrio komplettierte damals Marcel Steinle. Der 29-Jährige ist seitdem an ihrer Seite und zu einem engen Freund geworden, mit dem sie auch privat viel unternehmen.

Der Fußball bestimmt die Freizeit der beiden. Nahezu jeden Tag sind sie im Jugendförderzentrum vor Ort. Entweder mit der U15 oder mit der ersten Mannschaft, in der beide Torhüter sind. "Es gibt zwei, drei Tage in der Woche, an denen wir von 15 bis 21.30 Uhr auf der Anlage sind", berichtet Lars.

Im D-Jugendalter rückten sie zwischen die Pfosten. Witzigerweise entstand das in Ferien-Fußballcamps. Lars erzählt: "Da waren wir die Größten in unseren Jahrgängen und mussten zwischendurch mal in die Kiste und da hat es uns schnell gefallen."

In Mauer aufgewachsen, fand Lars als Vierjähriger den Weg zum Fußball und schon damals wich ihm der einjährige Leif nicht von der Seite. Anfangs wuselten beide im Feld umher, das Talent und Interesse für die Position des Torhüters kristallisierte sich jedoch schnell heraus.

Die heute 21-jährige Schwester Lara hat einen ganz anderen Ansatz, wenn es um die Frage geht, wieso die beiden großen Brüder im Tor stehen. "Lara sagt immer, wir wären zu faul um im Feld zu spielen, aber das stimmt natürlich nicht", grinsen die beiden unisono. Die kleine Schwester ist ebenfalls dem Fußball als Hobby verfallen und spielt in der Frauenmannschaft der SGK in der Verbandsliga.

In Kirchheim kicken die beiden seit 2010 (Lars) sowie 2012 (Leif) und hatten schon früh Berührungspunkte mit der Anpfiff-Philosophie. "In der Lernzeit haben wir die Prüfungsvorbereitung für die Mittlere Reife sowie das Abitur absolviert und dabei Englisch- und Mathe-Kurse belegt", erzählt Lars.

Ihre Trainertätigkeit sehen die Brüder als langfristige Angelegenheit, wobei sie mit 27 Jahren (Lars) und 24 Jahren (Leif) noch längst nicht zum alten Eisen in der Verbandsliga-Mannschaft der SG Heidelberg-Kirchheim gehören.

Das Problem betrifft eher die zahlreichen Verletzungen, die beide bereits hatten und davon immer wieder über mehrere Monate zurückgeworfen worden sind. Kniescheibenbruch, Meniskusriss, Knorpelschaden, Schultersehnenriss, Ellbogenbruch – Lappalien sind etwas anderes. "Und die ganzen Verletzungen an den Händen und Fingern haben wir jetzt bewusst weggelassen", schmunzelt Leif.

Großer Druck bei der Bewährungsprobe

Ernster wird der jüngere der beiden Brüder, wenn er über seinen Einstieg als Trainer bei der SGK spricht. "Mein ehemaliger Coach Max Köhler hat mich angespornt es selbst als Trainer zu probieren und war deshalb meine wichtigste Bezugsperson", erzählt Leif und führt weiter aus, "Max hat mich dann auch dem damaligen Sportkoordinator Philipp Rohnacher, der mir die Chance gegeben hat, als Trainer für die U16 vorgeschlagen."

Der Einstieg als 21-jähriger Cheftrainer bei der U16 führte aber auch zu kritischen Stimmen rund um den Verein, die ihm nicht verborgen geblieben sind. Leif klärt auf: "Man hört dann schon so Dinge wie, ´schafft der junge Kerl das überhaupt in so einer verantwortungsvollen Situation´? Für mich selbst war sofort klar, ´jetzt hast du ordentlich Druck auf dem Kessel´."

Für den großen Bruder war es überhaupt keine Überraschung, dass der „Kleine“ das bravourös gemeistert hat. "Leif lebt seine Trainertätigkeit mit Haut und Haar, ihm ist nichts zu viel, wenn es etwas Wichtiges zu besprechen ist. Dabei ist er immer menschlich fair und kann den Spielern ein sehr offenes und dabei verständnisvolles Feedback geben."

Lars nennt Leif sogar als Vorbild: "Die Ruhe, die er ausstrahlt, gepaart mit seiner Expertise machen ihn zu einem Vorbild für mich und für andere."

So viel Lobhudelei ist Leif dann aber doch zu viel. Er sagt: "Man kann nicht sagen, der eine Lichtenberger ist der bessere Torhüter und der andere der bessere Trainer oder umgekehrt. Ich weiß für mich, dass Lars einige Fähigkeiten als Mensch und Trainer hat, die ich gerne hätte."

Einigkeit beim Hobby Fußball und Einigkeit im beruflichen Leben. Sport und Mathematik sind die beiden Fächer, die die Brüder auf Lehramt für die Sekundarstufe I studieren. Lars sitzt aktuell an seiner Master-, Leif an seiner Bachelorarbeit. "Lars hat deutlich mehr Struktur in seinem Studienleben wie ich", lacht Leif und verrät, "da bin ich eher der Typ, der es etwas lockerer angehen lässt."

Eine gewisse Lockerheit fördert aber sicher auch Leistung. In den letzten anderthalb Jahren gab es beim Fußball einen Erfolg nach dem anderen. 2024 stiegen sie mit der U16 als Trainer und mit der ersten Mannschaft als Spieler in die Verbandsliga auf. 2025 folgte der Klassenerhalt als Torhüter in der höchsten Spielklasse des badischen Fußballverbands und mit der U15 gar der Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg.

Dort kann es erwartungsgemäß nur um den Klassenerhalt gehen. Zur Saisonhalbzeit sind die Chancen dafür weiterhin intakt und man darf davon ausgehen, dass die Lichtenbergers mit ihrem geschätzten Trainerteam und der Mannschaft alles unternehmen werden, um dieses Ziel im Mai zu erreichen.

Beiden bedeutet es sehr viel mit ihrem Trainerteam zu arbeiten, das ihnen Rückhalt und Freundschaft zugleich bietet. Außerdem gehören der bereits erwähnte Marcel Steinle, Malik Mikona, Georg Mavridis sowie Athletiktrainer Marjan Heindel zum Trainerteam, in dem es laut den beiden Lichtenbergers, "einfach riesengroßen Spaß macht, Teil davon zu sein."

Das Team hinter dem Team ist den Lichtenbergers ebenfalls ans Herz gewachsen. "Wir sind sehr dankbar für die große Unterstützung von den beiden Anpfiff ins Leben Koordinatoren Christoph Rehm (Sport) und Sina Schiele (Schule, Beruf, Soziales), die immer ein offenes Ohr für uns haben."

Bei Anpfiff ins Leben und speziell bei der SG Heidelberg-Kirchheim ist der Rückhalt riesig für die Lichtenbergers, die mehr als ihr halbes Leben mit Herzblut für den Verein da sind. "Leif und Lars leben Fußball mit jeder Faser und stehen für eine klare Trainingsphilosophie, hohe Professionalität und eine langfristige Entwicklungsorientierung", sagt Christoph Rehm, Anpfiff-Jugendkoordinator Sport bei der SGK und ergänzt, "gehören zu uns, weil sie mit ihrer Haltung, ihrer Arbeit und ihrem Einfluss weit mehr sind als Trainer: Sie sind ein wesentlicher Teil unseres Ausbildungsteams und damit Teil unserer Identität."