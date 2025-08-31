Junge TSG-Elf wird am Ende nicht belohnt !

Nachdem die junge Fredersdorf-Vogelsdorfer Elf (Durchschnitt 22 Jahre) nach ihrer 2 : 0 Führung in der 74. Spielminute durch den für Briesen gegebenen Handelfmeter von Schiedsrichter Tim Neumann aus Strausberg den Anschlustreffer zum 2 : 1 hinnehmen musste, wurden auch die Zweikämpfe härter geführt. Bedrohliche "Gelb/Rote-Karten" liessen Spielerwechsel von TSG-Trainer Timo Kornheim folgen (nachdem Marc Maiwald deshalb bereits aus dem Spiel genommen wurde, nun auch vorsichtshalber noch Valentino Rosenow).

Es war jedoch jederzeit ein faires Spiel beider Mannschaften ! Schiedsrichter Neumann pfiff allerdings häufig überzogen, fussballerisch passende Zweikämpfe ab. (Meinung beider Seiten der Teamverantwortlichen !)

Die TSG-Elf lies nun an Passgenauigkeit und Konzentration nach und kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit fiel der Ausgleichtreffer zum 2 : 2. Als in der Nachspielzeit auch noch Fredersdorfs Spielführer Paul Ziemann nach einem angeblich von ihm begangenen Foulspiel (Schiedsrichterentscheidung) einen Freistoss für die Briesener Elf hinnehmen musste und dadurch weiterer Angriffsdruck auf das Gastgebertor folgte, kam es auch zu einer Verletzung von TSG-Innenverteidiger Florian Ottomann, der längere Zeit in der eigenen Box und dann ausserhalb des Spielfeldes behandelt werden musste. Wechsel waren nicht mehr möglich, doch ein Eckball für Briesen musste noch ausgeführt werden, der an der Spielertraube im Sechszehner vom Gästeabwehrspieler Ronny Anke verlängert ins Tornetz zum 2 : 3 Sieg in letzter Sekunde des Spieles traf.