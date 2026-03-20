Junge TSG als Herausforderung: VfL will Auswärtsserie fortsetzen

Formschwache Gastgeber mit viel Talent
Die Hoffenheimer erleben bislang eine durchwachsene Rückrunde. Nach solider Hinserie ist die Formkurve im neuen Jahr deutlich abgeflacht. Nur ein Sieg und ein Remis aus mehreren Partien sprechen eine klare Sprache. Dennoch bleibt die Mannschaft gefährlich – vor allem offensiv.
Ein Grund dafür ist die individuelle Qualität im Kader. Trotz zahlreicher Winterabgänge setzen die Kraichgauer weiterhin auf ihre Ausbildung: Junge, technisch starke Spieler rücken nach und bringen viel Dynamik ins Spiel. Besonders Angreifer Deniz Zeitler präsentiert sich treffsicher und hat sich in der Rückrunde zum wichtigsten Offensivfaktor entwickelt.
Auffällig bleibt zudem die große Fluktuation im Kader. Kein anderes Team setzte in dieser Saison so viele Spieler ein. Das sorgt zwar für Unberechenbarkeit, erschwert aber auch die Konstanz im Spiel.
Klare Rollenverteilung vor dem Duell
Die Ausgangslage ist eindeutig: Während die Hoffenheimer auf der Suche nach Stabilität sind, reist der VfL als Tabellenführer mit breiter Brust an. Fünf Siege in Serie, ein Torverhältnis von 14:2 – die Osnabrücker befinden sich aktuell in Topform.
Dabei überzeugt die Mannschaft von Timo Schultz vor allem durch ihre Balance. Defensiv kompakt, offensiv effizient – genau diese Mischung soll auch im Kraichgau den Unterschied machen.
Allerdings dürfte das Hinspiel noch präsent sein: Damals setzte es eine deutliche Niederlage. Eine Wiederholung soll es diesmal nicht geben, auch wenn sich die Hoffenheimer personell stark verändert haben.
Schultz warnt vor Unterschätzung
Trotz der klaren Tabellenkonstellation warnt der VfL-Coach vor zu viel Selbstsicherheit. Zweitvertretungen seien schwer einzuschätzen, gerade wegen ihrer spielerischen Qualität und Risikobereitschaft. Entscheidend werde sein, die eigenen Stärken auf den Platz zu bringen und dem Gegner wenig Raum zur Entfaltung zu lassen.
Breiter Kader als Vorteil
Personell kann der VfL nahezu aus dem Vollen schöpfen. Zwar fehlen mit Robin Fabinski und Bjarke Jacobsen zwei wichtige Akteure, doch die Kaderbreite gibt Anlass zur Zuversicht. Bereits in der Vergangenheit konnte das Team Ausfälle kompensieren.
Mit der Unterstützung von bis zu 900 mitreisenden Fans im Rücken wollen die Osnabrücker ihre starke Auswärtsform bestätigen – und den nächsten Schritt in Richtung Spitzengruppe machen.