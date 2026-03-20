Junge TSG als Herausforderung: VfL will Auswärtsserie fortsetzen

Formschwache Gastgeber mit viel Talent Die Hoffenheimer erleben bislang eine durchwachsene Rückrunde. Nach solider Hinserie ist die Formkurve im neuen Jahr deutlich abgeflacht. Nur ein Sieg und ein Remis aus mehreren Partien sprechen eine klare Sprache. Dennoch bleibt die Mannschaft gefährlich – vor allem offensiv. Ein Grund dafür ist die individuelle Qualität im Kader. Trotz zahlreicher Winterabgänge setzen die Kraichgauer weiterhin auf ihre Ausbildung: Junge, technisch starke Spieler rücken nach und bringen viel Dynamik ins Spiel. Besonders Angreifer Deniz Zeitler präsentiert sich treffsicher und hat sich in der Rückrunde zum wichtigsten Offensivfaktor entwickelt.

Auffällig bleibt zudem die große Fluktuation im Kader. Kein anderes Team setzte in dieser Saison so viele Spieler ein. Das sorgt zwar für Unberechenbarkeit, erschwert aber auch die Konstanz im Spiel. Klare Rollenverteilung vor dem Duell Die Ausgangslage ist eindeutig: Während die Hoffenheimer auf der Suche nach Stabilität sind, reist der VfL als Tabellenführer mit breiter Brust an. Fünf Siege in Serie, ein Torverhältnis von 14:2 – die Osnabrücker befinden sich aktuell in Topform.