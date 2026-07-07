„Junge Spieler übernehmen Verantwortung"

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Die SpG SV Aufbau Großkmehlen/Blau-Weiß Lindenau II feiert ihr 75-jähriges Vereinsjubiläum – und startet gleichzeitig mit frischem Optimismus in die neue Saison. Im FuPa-Teamcheck spricht Betreuer und Abteilungsleiter Oliver Förster über kurze Wege, eine engagierte Trainerin und die Hoffnung auf weniger Verletzungen in der 1. Kreisklasse Süd Südbrandenburg.

Die Saison 2025/2026 hatte für die SpG SV Aufbau Großkmehlen/Blau-Weiß Lindenau II durchaus ihre Lichtblicke. „Zum einen waren es viele Derbys und zum anderen kurze Anfahrtswege", sagt Oliver Förster gegenüber FuPa. Beides sind Faktoren, die den Alltag einer Mannschaft aus der Kreisklasse spürbar erleichtern. Doch es gibt auch eine strukturelle Sorge: Die Ansetzung mit drei Schiedsrichtern sei aufgrund mangelnder Aktiver nicht mehr gewährleistet. Ein Problem, das nicht nur Großkmehlen/Lindenau betrifft – aber eines, das im Spielbetrieb zunehmend spürbar wird.

Pokalauftakt als erstes Highlight

Ein großes Vorbereitungsprogramm gibt es beim Verein nicht – das Highlight steht dennoch bereits fest: der Pokalstart Mitte August, gegebenenfalls sogar mit einem Freilos. Für eine Mannschaft aus der Kreisklasse ist das eine willkommene Möglichkeit, sich frühzeitig unter Wettkampfbedingungen zu testen und in den Rhythmus zu finden.

Trainerin Mercedes Götze verdient Lob

Beim Thema Spieler- und Entwicklungslob richtet Förster seinen Blick in zwei Richtungen. Einerseits freut er sich über die wachsende Reife im Kader: „Die jungen Spieler übernehmen immer mehr Verantwortung." Andererseits möchte er eine Person besonders hervorheben: „Loben möchte ich vor allem den Einsatz unserer Trainerin Mercedes Götze!" Ein klares Zeichen der Wertschätzung für eine Trainerin, die offensichtlich das Vertrauen des gesamten Vereins genießt.

Ziel: Weniger Verletzungen und oberes Mittelfeld

Die Zielsetzung für die neue Saison ist beim Verein zweiteilig. Sportlich soll das obere Mittelfeld der Tabelle das Ziel sein. Mindestens genauso wichtig ist jedoch ein anderer Aspekt: „Vor allem mittels Training die Verletzungen zu minimieren." Ein pragmatischer Ansatz, der zeigt, dass Förster weiß, wo die Stabilität seiner Mannschaft angreifbar ist.

Favorit: SG Kroppen

Den Meisterschaftsfavoriten in der 1. Kreisklasse Süd Südbrandenburg benennt Förster klar: die SG Kroppen – starker Kader und Vizemeister 2025. Eine Mannschaft, die den Titel zuletzt knapp verpasst hat und in der neuen Saison mit entsprechendem Hunger antreten dürfte.

Kein Transfergeschäft – noch nicht

Personelle Veränderungen gibt es beim Verein zum aktuellen Zeitpunkt keine. Noch nicht, wie Förster betont. Die Planungen laufen – aber zum Stichtag des Teamchecks ist der Kader unverändert.

Regeländerung: Eckball statt Zeitspiel überzeugt

Bei den WM-Regeländerungen spricht sich Förster für eine konkrete Neuerung aus: Bringt der Torwart den Ball zu langsam ins Spiel, gibt es Eckball für den Gegner. Eine Regel, die Zeitspiel konsequent unterbindet – und die Förster auch für den Amateurfußball für sinnvoll hält.

75 Jahre und kein bisschen müde

Abseits des Sportlichen gibt es beim Verein einen besonderen Anlass: Die SpG SV Aufbau Großkmehlen/Blau-Weiß Lindenau II feierte soeben ihr 75-jähriges Bestehen. Ein Jubiläum, das den Zusammenhalt im Verein unterstreicht – und das als Rückenwind in eine neue Saison mitgenommen werden soll.