Junge Schiedsrichterin steht bei Halles Heimniederlage im Rampenlicht

„Allein unter Männern“ heißt der Arbeitstitel des TV-Beitrags, den ein Kamerateam des WDR am Sonntag in der Masch über Doro Brockschmidt drehte. Zu sehen sein soll er am kommenden Donnerstag ab 19.30 Uhr in der OWL-Lokalzeit.

Bei der Auswahl der Partie hatten die Redakteure ein gutes Gespür, denn die junge Schiedsrichterin stand von Beginn an im Rampenlicht. Vier Mal zeigte Brockschmidt in 90 Minuten auf den Elfmeterpunkt. Naturgemäß waren nicht alle ihre Entscheidungen unumstritten. Vor dem 0:1 (35.) hatte die Unparteiische ein Foul von Halles Max Vonk gesehen. Dem Ausgleich, den Aytürk Gecim im Nachschuss erzielte (37.), war ein Sturz von Max Harre vorausgegangen. „Beide Elfer muss man nicht geben“, fand Selcuk Kaya. Klar regelwidrig war aus Sicht von Halles Trainer dagegen ein Tritt im Strafraum gegen Harre kurz vor der Pause. Diesmal aber blieb Brockschmidts Pfeife stumm.