Junge Ostler der Favoritenschreck - auch Ursensollen aufs Kreuz gelegt

Ein verkürztes Programm absolvierte die Kreisliga Süd an ihrem 17. Spieltag. Findet ja das Spitzenspiel dieser offiziell vorletzten Runde des Jahres erst am morgigen Dienstagabend in Rieden statt - dort prallen der 1. FCR (3./31) und der TSV Königstein (2./32) aufeinander - wurden die zwei Partien in Köfering (gegen Raigering) und Luhe-Wildenau (gegen Freudenberg) wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.
Vier Matches wurden also angepfiffen, dabei wurde die junge U23 des FC Weiden-Ost (7./24) ihrem Ruf als "Favoritenschreck auf eigenem Geläuf" einmal mehr gerecht, zwang sie doch die DJK Ursensollen (5./31) mit dem knappsten aller Ergebnisse in die Knie. Nach Punkten zu Ursensollen aufschliessen konnte der TuS Rosenberg (4./31), der den FV Vilseck (8./22) im heimischen Aicher Stadion knapp mit 2:1 niederhielt. Eine Art "kleiner Befreiungsschlag" bedeutete das 2:0 für den FC Edelsfeld (10./19) gegen den Gast aus Hirschau (11./17). Schließlich hoffte man bei den Fans in Haselmühl vergeblich darauf, dass der ASV (13./11) im Abstiegskampf den zweiten wichtigen Dreier nacheinander einfahren würde. Gegen den SV Schmidmühlen (9./22) setzte es eine schmerzhafte 1:4-Niederlage, sicherlich ein herber Rückschlag.
Im Match zweier am "Rande des Abgrunds" platzierten Teams holte sich der FCE am heimischen Hahnenkamm drei wichtige Zähler und tauschte mit den Gästen den Tabellenplatz. Nach einem ersten Spielabschnitt, in dem "Aufreger" vor den Toren Mangelware blieben, riß die Heimelf nach Wiederbeginn das Ruder an sich und übernahm die Spielführung. Nach einer Stunde belohnte sich die Dehling-Elf folgerichtig mit dem 1:0, der zweite Treffer in der beginnenden Schlußphase legte dann den Deckel auf den eminent wichtigen dritten Edelsfelder Heimsieg. Für die Gäste endete damit die fünf Spieltage andauernde Serie des Ungeschlagenseins.
"In der ersten Halbzeit war es ein chancenarmes Spiel, abgesehen von einem Lattentreffer für den TuS WE. In der zweiten Hälfte nahmen wir jedoch das Heft in die Hand, erspielten uns immer wieder Torchancen und gingen nach einer schönen Kombination folgerichtig in Führung. Mein Team verteidigte die Führung auf dem engen Ausweichplatz mit viel Herzblut. Mit dem 2:0 war die Messe gelesen und der wichtige Heimsieg war in trockenen Tüchern", so FCE-Coach Martin Dehling.
"Zu den schwierigen Platzverhältnissen kam heute noch die schwierige Sicht aufgrund des Nebels hinzu. Die erste Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Hier haben wir es verpasst, ein Tor zu erzielen. In der zweiten Halbzeit hat uns Edelsfeld den Schneid abgekauft, wir sind nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen und konnten in der Offensive nicht mehr für Entlastung sorgen. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg für Edelsfeld", so das Resümee von Gästespielertrainer Andi Meyer.
Tore: 1:0 Stefan Schoener (57.), 2:0 Fabian Spies (81.) - Schiedsrichter: Florian Paul - Zuschauer: 190
Spiel wurde abgesetzt. Der Nachholtermin ist noch offen.
Der Sportplatz an der Weidener Stresemannstrasse bleibt weiterhin für Spitzenmannschaft ein äußerst gefährliches und ungeliebtes Pflaster. Auch die DJK Ursensollen zog im Neulingsduell bei der jungen zweiten Mannschaft des Bezirksligisten den Kürzeren und das unter dem Strich auch verdient. Auch wenn die Gäste kämpferisch sicherlich überzeugten, das klare Chancenplus der Ostler über die gesamte Distanz gesehen, rechtfertigt das Einfahren der drei Punkte für die Heimelf auf jeden Fall. Während sich die Jungs des Trainerduos Schlesinger/Schwarz im ruhigen Fahrwasser der Tabelle quasi einnisten, bleiben die vorderen Plätze für die DJK trotz ihrer mittlerweile sechsten Saisonniederlage weiterhin in erreichbarer Nähe.
"Ein sehr reifer und abgeklärter Auftritt unserer Jungs. In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel - passend zur Jahreszeit mit sehr vielen Zweikämpfen. In der zweiten Halbzeit waren wir dann in allen Belangen die klar bessere Mannschaft. Das macht uns besonders stolz, wenn man bedenkt, dass wir das Hinspiel noch mit 1:4 verloren haben. Einzig unsere Chancenverwertung bleibt ein Kritikpunkt – das Spiel hätte nach den Möglichkeiten auch 3:0 oder 4:0 ausgehen können, ja fast müssen. Trotzdem sind wir sehr zufrieden mit der Leistung und stolz auf unsere Jungs", so FC-Coach Tim Schlesinger.
"Wir haben uns 90 Minuten lang richtig reingehauen und als Team alles gegeben. Leider hatten wir beim Gegentor wieder ein bisschen Pech. Trotzdem können wir stolz auf unseren Einsatz sein. Glückwunsch an Weiden", sagte Gästespielertrainer Thomas Kotzbauer.
Tor: 1:0 Daniel Heisig (52.) - Schiedsrichter: Andreas Basler - Zuschauer: 60
Eine enttäuschende Vorstellung des ASV, der nach dem Auswärtssieg in Vilseck eine deutliche Heimniederlage einstecken musste. Vor allem eine unbefriedigende Defensivleistung gab den Gästen Hilfestellung, vier Treffer zu erzielen, dabei zwei interessanterweise sogar in Unterzahl. Der erste Schritt bei der Absicht, noch vor der Winterpause zu punkten, um die Ausgangslage für den Re-Start im März 2026 zu verbessern, gelang der Schuster-Truppe damit nicht. Am kommenden Wochenende geht es nach Ursensollen, wo es extrem schwer werden wird, den spärlich gefüllten Punktebeutel noch anzureichern. Der Gast hingegen hat dafür gesorgt, dass er weitgehend sorgenfrei in den "Winterschlaf" fallen kann.
"Bis Weihnachten ist es zwar noch etwas hin, wir fangen aber trotzdem schon mal munter an mit dem Geschenkeverteilen. Unglaublich, wie wir unsere Gegentore bekommen. Leichter kann man einen Gegner nicht aufbauen, der wirklich keinen guten Tag hatte. Trotzdem Glückwunsch an Schmidmühlen", so ein enttäuschter ASV-Coach Dominik Schuster.
"Wir taten uns heute richtig schwer und fanden lange nicht gut in das Spiel. Gingen zur Halbzeit wirklich sehr glücklich in Führung. In der zweiten Halbzeit war es dann ein Spiel mit vielen langen Bällen, vielen Zweikämpfe und ohne Torchancen auf beiden Seiten. Erst nachdem wir Gelb-Rot bekamen und in Unterzahl waren, fanden wir etwas besser ins Spiel und waren agiler. Durch eine super Einzelaktion erzielten wir das dritte Tor und konnten noch ein Tor nachlegen. In Summe ein wichtiger Arbeitssieg, der vielleicht ein Tor zu hoch ausfiel", sagte Gästespielertrainer Alex Greger.
Tore: 0:1 Joel Lichtenfeld (10.), 1:1 Matthias Schmidt (19.), 1:2 Joel Lichtenfeld (25./Strafstoß), 1:3 Michael Holler (79.), 1:4 Donatien Michel (81./Eigentor) - Schiedsrichter: Christoph Nuernbergk - Zuschauer: 80 - Platzverweis: Gelb-Rot für Philipp Hofmann (77./Schmidmühlen)
Eine "enge Kiste" wurde die Partie im Aicher Stadion, welche die Hüttenstädter durch ein frühes und spätes Tor für sich entschieden. Die Kramer-Elf bleibt damit in Tuchfühlung zu den ganz vorderen Plätzen. Beide Trainer fassen den Spielverlauf für FuPa aus ihrer Sicht zusammen:
"Drei Punkte, die wir in die Kategorie Arbeitssieg packen. Das Spiel begann perfekt für uns, denn bereits nach einer Minute gingen wir in Führung. Danach waren die Spielanteile realativ ausgeglichen und bis zur Halbzeit entwickelte sich ein Spiel mit vielen Zweikämpfen und 50/50- Situationen. Nach der Pause dann ein anderer Start, wir mussten gleich den Ausgleich hinnehmen. Es entwickelte sich dann eine umkämpfte Partie, bei der sich viel im Mittelfeld abspielte. Letztendlich konnten wir mit einem klasse Spielzug dann in der Schlussviertelstunde den Siegtreffer erzielen. So behalten wir die Punkte bei uns, Kompliment an die Mannschaft für den großen Einsatz", so TuS-Spielercoach Dennis Kramer.
Gästetrainer Tobias Graßler sprach von einer bitteren Niederlage: "Die ersten zwanzig Minuten fanden wir überhaupt nicht ins Spiel und gerieten folgerichtig mit 0:1 in Rückstand. Danach stabilisierten wir uns und hätten noch vor der Halbzeit durchaus den Ausgleich erzielen müssen. Nach dem Seitenwechsel erwischten wir unsere beste Phase und kamen verdient zum 1:1. In dieser Phase hätten wir das Spiel eigentlich drehen müssen - stattdessen kassierten wir kurz vor Schluss das 1:2. Anschließend warfen wir noch einmal alles nach vorne. Rosenberg verpasste es, das Spiel durch Konter zu entscheiden, wodurch wir selbst kurz vor Schluss per Kopfball den Ausgleich hätten erzielen müssen – verdient wäre er allemal gewesen. Jetzt heißt es, im letzten Saisonspiel noch einmal alles rauszuhauen und mit einem guten Ergebnis in die Winterpause zu gehen."
Tore: 1:0 Ben Falk (1.), 1:1 Kilian Friedrich (51.), 2:1 Lukas Kokott (81.) - Schiedsrichter: Andreas Rolle - Zuschauer: 70 - Platzverweis: Gelb-Rot für Maximilian Glöckner (90.+6/Rosenberg).
Spiel wurde abgesetzt. Der Nachholtermin ist noch offen.
Vorschau auf das auf Dienstagabend verlegte Verfolgerduell des 17. Spieltags:
Am Dienstag um 19 Uhr - das Spiel war wegen des Auftritts von TSV-Akteur Yannick Hutzler im Aktuellen Sportstudio verlegt worden (FuPa berichtete) - erwartet der Drittplatzierte aus Rieden den aktuell Tabellenzweiten TSV Königstein zum Liga-Spitzenspiel. Die Truppe von Roland Winkler ist nach einem kurzen Durchhänger wieder voll im Aufstiegsrennen und hat in bisher 16 Partien einen Punkt mehr auf der Habenseite gebracht, als die Platzherren. Den Frust nach der 0:4-Klatsche bei Spitzenreiter SV Raigering hat man sich vergangenen Sonntag mit einem 5:1-Kantersieg gegen Schlusslicht SV Köfering eindrucksvoll von der Seele geschossen. Die Vilstaler verloren vergangenen Donnerstag überraschend nach zehn Begegnungen ohne Niederlage das Nachholspiel gegen den SV Freudenberg (1:3) und drängen, erneut vor heimischem Publikum, auf Wiedergutmachung. Nach einem hochklassigen Kreisligaspiel im Hinspiel, das unglücklich mit 3:4 verloren ging, hat man mit dem TSV sowieso noch eine Rechnung offen. (Quelle: Vorschau Peter Gattaut, FCR)
"Im letzten Heimspiel vor der Winterpause geht es für uns daheim gegen den TSV Königstein. Wir wollen nochmal alle Kräfte mobilisieren und die Hinspielniederlage vergessen machen. Sollten es beide Teams schaffen, an die Leistung aus dem Hinspiel anzuknüpfen, dürfen sich die Zuschauer auf ein tolles Kreisligaspiel freuen", sagt FCR-Coach Bernd Scheibel.
"Eine sicherlich schwere Aufgabe erwartet uns am Dienstag in Rieden. Die Heimmannschaft hat eindrucksvoll ihren Anspruch auf die ersten beiden Plätze bewiesen. Auch wenn sie in den letzten beiden Partien nur einen Punkt geholt haben, sind sie zu Hause gegen uns der Favorit. Wir werden mit fast kompletten Kader antreten und versuchen, die Punkte aus Rieden mitzunehmen", gibt sich Gästetrainer Roland Winkler optimistisch.