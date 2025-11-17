Junge Ostler der Favoritenschreck - auch Ursensollen aufs Kreuz gelegt

Vier Matches wurden also angepfiffen, dabei wurde die junge U23 des FC Weiden-Ost (7./24) ihrem Ruf als "Favoritenschreck auf eigenem Geläuf" einmal mehr gerecht, zwang sie doch die DJK Ursensollen (5./31) mit dem knappsten aller Ergebnisse in die Knie. Nach Punkten zu Ursensollen aufschliessen konnte der TuS Rosenberg (4./31), der den FV Vilseck (8./22) im heimischen Aicher Stadion knapp mit 2:1 niederhielt. Eine Art "kleiner Befreiungsschlag" bedeutete das 2:0 für den FC Edelsfeld (10./19) gegen den Gast aus Hirschau (11./17). Schließlich hoffte man bei den Fans in Haselmühl vergeblich darauf, dass der ASV (13./11) im Abstiegskampf den zweiten wichtigen Dreier nacheinander einfahren würde. Gegen den SV Schmidmühlen (9./22) setzte es eine schmerzhafte 1:4-Niederlage, sicherlich ein herber Rückschlag.

Im Match zweier am "Rande des Abgrunds" platzierten Teams holte sich der FCE am heimischen Hahnenkamm drei wichtige Zähler und tauschte mit den Gästen den Tabellenplatz. Nach einem ersten Spielabschnitt, in dem "Aufreger" vor den Toren Mangelware blieben, riß die Heimelf nach Wiederbeginn das Ruder an sich und übernahm die Spielführung. Nach einer Stunde belohnte sich die Dehling-Elf folgerichtig mit dem 1:0, der zweite Treffer in der beginnenden Schlußphase legte dann den Deckel auf den eminent wichtigen dritten Edelsfelder Heimsieg. Für die Gäste endete damit die fünf Spieltage andauernde Serie des Ungeschlagenseins.

"In der ersten Halbzeit war es ein chancenarmes Spiel, abgesehen von einem Lattentreffer für den TuS WE. In der zweiten Hälfte nahmen wir jedoch das Heft in die Hand, erspielten uns immer wieder Torchancen und gingen nach einer schönen Kombination folgerichtig in Führung. Mein Team verteidigte die Führung auf dem engen Ausweichplatz mit viel Herzblut. Mit dem 2:0 war die Messe gelesen und der wichtige Heimsieg war in trockenen Tüchern", so FCE-Coach Martin Dehling.

"Zu den schwierigen Platzverhältnissen kam heute noch die schwierige Sicht aufgrund des Nebels hinzu. Die erste Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Hier haben wir es verpasst, ein Tor zu erzielen. In der zweiten Halbzeit hat uns Edelsfeld den Schneid abgekauft, wir sind nicht mehr so in die Zweikämpfe gekommen und konnten in der Offensive nicht mehr für Entlastung sorgen. Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg für Edelsfeld", so das Resümee von Gästespielertrainer Andi Meyer.

Tore: 1:0 Stefan Schoener (57.), 2:0 Fabian Spies (81.) - Schiedsrichter: Florian Paul - Zuschauer: 190