Junge Mannschaft schlägt Baccum!

Am drittletzten Spieltag der Kreisliga Emsland Staffel A gewann am Sonntagnachmittag unsere erste Herrenmannschaft verdient mit 2:1 gegen den SC Baccum!

Im ersten Teil der zweiten Halbzeit verflachte die Partie etwas. Baccum warf kämpferisch alles in die Waagschale.

Der Ausgleich zum 1:1 in der 24. Minute war ein "Slapstick-Tor" nach einem Missverständnis zwischen Torhüter und Verteidiger. Es sollte die einzige größere Torchance für Baccum im gesamten Spiel bleiben.

Nachdem Simon Seltiers Abschluss in der 14. Minute zunächst noch geblockt wurde, war Jan-Hendrik Lüken zur Stelle und besorgte die frühe 1:0-Führung.

Mit den beiden 19jährigen Jan-Hendrik Lüken und Simon Seltier in der Startelf sowie den später eingewechselten A-Jugendlichen Bennet Frericks, Bernhard Haarmann und Hinnerk Albers stand eine junge Truppe auf dem Platz.

Die genannten Einwechslungen unserer U19-Spieler brachten nochmal frischen Wind in die Partie.

Auch wenn es am Ende beim knappen 2:1 blieb, war der verdiente Sieg auch in den Schlussminuten kaum gefährdet.

Nun geht es in ein furioses Hinrundenfinale: Am Sonntag (13.11.) ist unsere Erste zum Derby beim FC Leschede zu Gast, für den es noch um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde geht.

Eine Woche später (So, 20.11.) kommt es dann zum abschließenden Spitzenspiel im Concordia-Park gegen den Tabellenzweiten SV Lengerich.

Anstoß ist jeweils um 14.00 Uhr. Unsere Jungs freuen sich sehr über einen kräftigen Support!