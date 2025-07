Junge Hachinger sehr reif: Perfekter Start in Vilzing

Die Trainerstimmen zum Spiel:

Was haben die umgekrempelten Hachinger drauf nach dem Mega-Umbruch? Das war eine der spannenden Fragen vor dem Auftakt. Und alle, die es mit den Rot-Weißen halten, sei gesagt: Das lässt sich doch vielversprechend an!Die jungen Gäste aus der "Vorstadt" legten einen engagierten Auftakt in die Partie hin, freilich auch hin und wieder mit dem ein oder anderen Lapsus garniert. Mitte der ersten Hälfte kamen die Hachinger über links durch. Schöne Flanke von Nicolas Böhnke an den langen Pfosten, allerdings auch begünstigt davon, dass Vilzings Elija Härtl unter dem Ball durchtauchte. Dadurch kam SpVgg-Neuzugang Christopher Negele an die Kugel, hielt den Schlappen rein und versenkte lehrbuchmäßig gegen die Laufrichtung des Keepers zum 0:1 im langen Eck (23.). Perfekter Einstand für den Neuzugang aus Heidenheim! Vilzing im Anschluss quasi von der Rolle, nach vorne wollte so gut wie nichts gelingen. Haching ging verdient mit einer knappen Führung in die Pause.Nach der Halbzeit kam Vilzing sichtlich entschlossener zurück auf den Rasen, die eiskalte Dusche folgte dann in der 53. Minute. Ein schnörkelloser Hachinger Angriff über rechts, Simon Skarlatidis steckte durch auf Jorden Aigboje und der blieb vorm allein vor DJK-Keeper Fabian Eutinger cool - 0:2 (53.). Das zog den Vilzingern den Stecker. Gut zehn Minuten später dann die Entscheidung: Skarlatidis wurde im Strafraum ungestüm von Elija Härtl zu Fall gebracht. Der Gefoulte trat selbst wider aller landläufigen Fußballweisheiten an und verwandelte ultrasouverän links unten zum 0:3 (64.). Feierstimmung vor dem rot-blauen Auswärtsblock!Und die Hausherren? Den Willen konnte man der DJK freilich nicht absprechen. Auch im Anschluss probierten es die Vilzinger, die im Gegensatz zu den Hachingern über die gesamte Spielzeit auf lautstarke Unterstützung von den Rängen verzichten mussten, unentwegt. Doch mehr als der Anschlusstreffer des eingewechselten Daniel Steininger (89.), der damit sein Premierentor im Vilzinger Trikot erzielte, wollte an einem gebrauchten Nachmittag aus gelb-schwarzer Sicht nicht mehr gelingen.



Thorsten Kirschbaum (DJK Vilzing)

"Wir sind in den ersten 20 Minuten eigentlich gut ins Spiel gekommen, hatten gute Balleroberungen. Nach dem Gegentor haben wir einige Minuten gebraucht. In der zweiten Halbzeit sind wir ordentlich aus der Kabine gekommen und waren am Drücker, kriegen dann aber das 0:2 und das 0:3. Letztlich müssen wir uns alle drei Gegentore ankreiden lassen, die müssen wir einfach besser verteidigen. Die haben wir zu einfach bekommen. Aber es war auch viel Gutes dabei heute. Leider haben wir es halt versäumt, in Führung zu gehen."



Sven Bender (SpVgg Unterhaching)

"Die Anspannung vorm ersten Spiel war natürlich groß. Wir haben einen Abstieg hinter uns, da musst du dann erstmal die Jungs dahin bringen, dass sie an sich und ihre Qualität glauben. Deshalb tun uns die drei Punkte zum Auftakt natürlich extrem gut. Es wäre zwischenzeitlich sogar mehr drin gewesen. Hinten raus nach dem 3:1 hat man dann doch gemerkt, dass wir noch eine sehr junge Mannschaft haben."