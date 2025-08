Junge Hachinger halten 0:0 in Murnau fest

Sie haben den die jüngste Mannschaft der Liga und dazu den kleinsten Kader. Vor diesem Hintergrund ist es sehr beachtlich, dass die SpVgg Unterhaching II in der Landesliga Südost zu den letzten drei Mannschaften gehört, die noch nicht verloren haben. Das am Ende leistungsgerechte 0:0 beim TSV Murnau war nun schon das dritte Unentschieden im vierten Spiel.

Vor mehr als 400 Zuschauern bei dem Flutlicht-Fußballfesttag starteten die Hachinger bärenstark und waren in Durchgang eins besser. Schön herausgespielt wurde in der 8. Minute die erste Mega-Chance, bei der Jason Eckl mit seinem Kopfball das Ziel nur knapp verfehlte. Haching trat überzeugend auf gegen eine der wohl besten Mannschaften dieser Liga. Nach 45 Minuten wäre eine knappe Führung der Gäste in Ordnung gegangen.

Nach der Pause zeigte Murnau dann, warum etliche Konkurrenten sie als Geheimfavoriten für die Plätze ganz vorne in der Tabelle auf dem Zettel stehen haben. Mit zunehmender Spielzeit wurde das 0:0 glücklich für die Hachinger. Das lag ein Stück weit bestimmt auch an den beschränkten Möglichkeiten, frischen Wind von der Bank zu bringen. Trainer Andreas Haidl hatte wieder nur zwei Einwechselspieler dabei und das dürfte sich im Laufe der gesamten Saison wohl auch nicht bessern. Da man in der Landesliga nur den älteren U19-Jahrgang einsetzen darf, müssen die Hachinger heuer hoffen, von größeren Verletzungen und anderen Ausfällen verschont zu bleiben.

In der 87. Minute kassierte Nino Hodzic noch eine Zeitstrafe und inklusive Nachspielzeit mussten die Hachinger dann gut fünf Minuten in Unterzahl um den einen Punkt zittern und sich der Murnauer Schlussoffensive quasi ohne Entlastung entgegen stemmen. Auch diese Qualität, in einer schwierigen Phase sich durchzubeißen, ist ein wertvoller Teil des Reifeprozesses. Ich der zweiten Hälfte fehlte dem Hachinger Nachwuchs im letzten Drittel vor dem Tor etwas die Zielstrebigkeit und bei einer Handvoll Chancen war Murnau dem Tor des Tages sehr nahe. Zweimal hatte man richtig Glück, weil die Gastgeber fast blank vor dem Tor standen. Es war das Glück einer wahrlich tüchtigen Mannschaft. (nb)

TSV Murnau – SpVgg Unterhaching II 0:0. Haching: Kohler, Kainz, Martens, Adilji (71. Leitl), Zimmerer, Eckl, Freimuth, Schweinsteiger, Hodzic, Meiner, Spann. Zeitstrafe: Hodzic (87.).