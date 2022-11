Junge Frau im Männerkader: Sarah Dietrich könnte beim VfR Haag debütieren Nach Zaindl-Debüt bei Unterbruck

VfR Haag an der Amper

VfR Haag an der Amper VfR Haag a.A

So., 20.11.2022, 14:30 Uhr

Landkreis – Diese Meldung lässt aufhorchen: Für die Partie gegen den SVA Palzing II (Sonntag, 14.30 Uhr) steht die 19-jährige Sarah Dietrich aus der Damen-Freizeitmannschaft im Kader des VfR Haag.

VfR-Trainer Volker Lippcke zeigte sich zunächst zwar ein wenig überrascht, dass für die junge Frau ein Spielrecht beantragt wurde. Nach den derzeitigen Regularien müsse das für jede Begegnung neu geschehen und koste auch einen kleinen Betrag. Zum Training lud er Sarah Dietrich aber ein, um sich einen Eindruck ihres Könnens zu verschaffen. Von ihrer Leistung zeigte er sich angetan: „Sie kann den Ball gut stoppen und durchaus Fußball spielen.“ Mit ihrem Talent könne Dietrich auch in der Männer-A-Klasse einigermaßen mithalten.

„Ich denke, dass ich mich im Großen und Ganzen gut geschlagen habe.“

Nach der Donnerstagseinheit folgte dann auch die Entscheidung: „Ich nehme sie für das Spiel mit, allerdings natürlich erst einmal nur für die Bank“, sagt Lippcke. Ob es zu einem ersten Einsatz in der Mannschaft kommt? Das hänge auch vom Spielstand ab: „Wenn es lange knapp steht, kann ich sie nicht bringen. Bei einem 3:0 oder 4:0 sieht es natürlich ganz anders aus“, betont der VfR-Coach.

Die 19-Jährige erzählte nach ihrem ersten Training, dass es bei den Männern schon noch etwas ungewohnt gewesen sei. „Ich denke aber, dass ich mich im Großen und Ganzen gut geschlagen habe“, sagt Dietrich. Trotz ihres jungen Alters war sie bereits in einigen Vereinen aktiv: Sie spielte unter anderem für Schwaig und Attenkirchen bei den Juniorinnen. Die Zeit für Fußball wurde zuletzt jedoch knapper – daher entschied sich Sarah Dietrich für das Engagement beim VfR Haag in der Freizeitliga. Mit zehn Treffern in acht Spielen steht sie auf dem ersten Platz der Torschützenliste – obwohl dies eigentlich gar nicht ihre Hauptaufgabe auf dem Platz sei: „Ich sehe mich als Teamplayerin und bereitete die Tore eher vor, als sie selbst zu schießen.“