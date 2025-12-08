Junge Fans nach Kreisoberliga-Spiel bedroht: "Hätten wir nie erwartet"

Nach dem Spiel sei die kleine, junge Fangruppierung der Gäste, die "Ultras" der Dölbauer, von jemandem von der Heimseite bedroht worden. Dass so etwas geschehe, "hätten wir nie erwartet, schon gar nicht auf Dorfplätzen", schrieb die SDG auf ihren Social-Media-Kanälen und richtete: "Vielen Dank an die anwesenden Eltern für ihre schnelle Reaktion und ihre Besonnenheit in einer heiklen Lage."

Der junge Anhang des Kreisoberligisten habe sich nichts zu schulden kommen lassen. "Unsere Ultras feuern unsere Jungs immer friedlich an, ohne Gewalt, ohne Stress, einfach voller Unterstützung und Leidenschaft. Genau so sollte Fußball sein", schrieben die Dölbauer: "Umso mehr hoffen wir, dass die SG Spergau aus dieser Situation Konsequenzen zieht."

SG Spergau entschuldigt sich und kündigt Konsequenzen an

Die Spergauer haben im Nachgang ebenfalls klar Stellung bezogen und eine Aufarbeitung der Vorfälle angekündigt. Der Verein verurteile "jedes Verhalten, das andere Menschen bedroht, einschüchtert oder gefährdet - ohne Ausnahme. Was am Samstag nach dem Spiel passiert ist, entspricht nicht dem, wofür unser Verein steht", heißt es in einer Stellungnahme der Fußball-Abteilungsleitung.

Darum entschuldige man sich "ausdrücklich bei der SG Dölbau dafür, dass es zu einem Vorfall gekommen ist, der ein Gefühl der Unsicherheit ausgelöst hat. So etwas darf es nicht geben", bekräftigten die Spergauer. Im Verein habe man nun "ein Verfahren eingeleitet, um den Sachverhalt lückenlos aufzuklären und klare Konsequenzen zu ziehen. Jeder, der sich nicht an die Grundregeln von Respekt, Anstand und Fairness hält, hat bei der SG Spergau keinen Platz", betonte der Kreisoberligist.

