Junge BFV-Elf erkämpft Remis zum Auftakt in Neusalza

Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Besondere Aufmerksamkeit zog FSV-Neuzugang Till Scholz auf sich, der die BFV-Abwehr über die linke Seite immer wieder vor Probleme stellte. Bereits in der 4. Minute scheiterte Scholz erstmals an BFV-Schlussmann Erich Ziesche. In der 39. Minute lenkte Ziesche einen weiteren Versuch von Scholz mit den Fingerspitzen an den Pfosten.

Aus Sicht des Bischofswerdaer FV ordnet der spielende Co-Trainer Eric Bachmann den Punktgewinn realistisch ein. „Alles in allem war uns schon bewusst, dass Neusalza eine sehr eingespielte Truppe sein wird, die in den Abläufen deutlich weiter ist als wir. Das ist ganz normal bei so vielen neuen Spielern und einem so sehr, sehr großen Umbruch“, erklärt Bachmann.

Auch nach dem Seitenwechsel erarbeitete sich Neusalza die besseren Möglichkeiten: Paul Jockusch verfehlte das Gehäuse nach einem Solo knapp (52.), ehe Scholz in der 71. Minute Pech hatte und den Ball an die Unterkante der Latte nagelte. Ein Schuss von Philipp Mühlmann strich kurz darauf ebenfalls knapp am Tor vorbei (75.). Der BFV 08 verteidigte leidenschaftlich, blieb in der Offensive über die gesamten 90 Minuten jedoch ohne Durchschlagskraft.

Trotz der eigenen Routine im Kader hob der Routinier den Jugendstil des BFV hervor: „Ich habe es mir mal durchgelesen, obwohl ich kein Statistiker bin: Trotz meines hohen Alters war unser Altersdurchschnitt sehr jung. Wir haben sprichwörtlich eine sehr, sehr junge Truppe ins Rennen geschickt, bei der es erst einmal darum ging, die Null zu halten. Und das ist uns über die 90 Minuten – auch mit dem nötigen Quäntchen Glück in der einen oder anderen Situation – am Ende auch gelungen.“

Trotz der Drangphasen des FSV sieht Bachmann das Ergebnis als soliden Einstand: „Die Jungs haben das gut angenommen und wir sind zufrieden mit dem Punkt. Wir wissen aber auch, dass noch viel Arbeit auf uns zukommt. Aber wir haben erst einmal einen gewissen Grundstein gelegt und die Null gehalten.“

Enttäuschung auf Neusalzer Seite

Auf Seiten des Aufsteigers überwog hingegen die Enttäuschung über die vergebenen Möglichkeiten. Neusalzas Teammanager Georg Schröer fand deutliche Worte: „Auf gut Deutsch, das 0:0 war für uns recht bitter, weil wir drei riesige Chancen hatten. Bischofswerdaer eigentlich nicht wirklich was. Hinten hält der Torwart von denen. Und dann hatten wir einmal Pfosten und Latte. Der Sieg wäre schon verdient gewesen.“

FSV-Trainer André Kohlschütter analysierte das Geschehen taktisch: „Wir hatten einen sehr tiefstehenden Gegner erwartet und exakt das ist eingetreten. Den vielen Ballbesitz konnten wir leider nur in drei hochkarätige Chancen umwandeln. Diese aber leider nicht nutzen. Defensiv war die Leistung okay, gegen einen insbesondere in der zweiten Halbzeit offensiv harmlosen Gegner. Das muss unsere Basis sein, wenn wir in der neuen Liga punkten wollen.“

Blick auf die Tabelle und den Transfermarkt

In der Tabelle sortieren sich beide Teams nach dem 1. Spieltag im Mittelfeld ein: Neusalza rangiert auf Platz 9, der BFV 08 direkt dahinter auf Rang 10.

Um im weiteren Saisonverlauf nachzulegen, schließt Bachmann weitere Kaderanpassungen nicht aus: „Natürlich – und dessen sind wir uns absolut bewusst – müssen wir auf dem Transfermarkt noch einmal Augen und Ohren offen halten, um vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube nachzuverpflichten, um einfach noch konkurrenzfähiger zu sein.“

Am kommenden Spieltag wartet auf den BFV 08 gleich eine hohe Hürde: Zu Hause empfängt man die SG Handwerk Rabenstein, die nach einem 6:1-Kantersieg die Tabellenführung übernommen hat. „Das wird noch einmal ein anderes Kaliber sein. Da müssen wir uns einfach wehren und wenn möglich die ersten Heimpunkte bei uns behalten“, blickt Bachmann voraus.