Jungdrachen fehlt das Feuer ‒ Lasche Einstellung lässt TSV II in Peißenberg verlieren

Beim 0:1 in Peißenberg beklagt Murnaus Trainer die teils lasche Einstellung. Für die Landesliga-Reserve des TSV hatte es nicht sein sollen.

Diese Niederlage war nicht im Sinne des Erfinders. Die Reserve des TSV Murnau unterlag im Kellerduell beim TSV Peißenberg mit 0:1 und verpasste so das angepeilte Heranrücken an das Mittelfeld der Kreisliga 1. Insgesamt keine unverdiente Niederlage, präsentierten sich die Drachen zu fahrig in ihren Aktionen.

Anfangs passte auch die Einstellung des Teams nicht ganz zur Bedeutung der Partie. „Einige Spieler dachten, 60 oder 70 Prozent reichen locker“, bemängelte Stephan Bierling. Was fehlte, waren die Grundelemente des Fußballs. „Wir waren weder in den Zweikämpfen noch in den Situationen, um vernünftig Fußball zu spielen“, bemängelt der Coach. Den Gastgebern reichten anderthalb Schüsse aufs Murnauer Tor, um den Dreier heimzufahren. Bei einem Freistoß von der Mittellinie wähnte sich Leon Schlichting im Kopfballduell unerlaubt angegangen. „Kann man pfeifen, muss man aber nicht“, stellt Bierling klar. So rutschte die Kugel durch zu Fabian Lory, der das Tor des Tages markierte.

Was Bierling am meisten störte, war die Tatsache, dass die Peißenberger seiner Elf „viel Raum“ angeboten hatten, die aber herzlich wenig damit anzufangen wusste. „Zu viele Hackerl, zu wenig zielstrebig.“ Nach der Pause wurde es zumindest optisch besser. Der Vorsatz, aktiver am Geschehen teilzunehmen, klappte einigermaßen gut. Doch Peißenberg verschanzte sich immer tiefer nahe des eigenen Strafraums, verknappte die Schnittstellen.

„Sie haben Lunte gerochen“, erkannte der Coach. „Und bei uns hat alles zu lange gedauert.“ Max Jahn probierte es von der Strafraumgrenze aus, Stephan Krug konnte einen an sich richtigen Steckpass nicht adäquat annehmen, nach einem Eckball und Kopfballverlängerung von Josef Bierling verpasste Benedikt Multerer aus kürzester Distanz. Selbst Torwart Joshua Eibl ging am Ende mit nach vorne. Erfolglos. „Es hatte dann wohl nicht sein sollen“, fasste der Trainer den bitteren Samstagnachmittag zusammen.