Jung und zielstrebig

Für Fritz Meißgeier ist die erste Saison in Kahla bislang vor allem eines: ein gelungenes Ankommen. „Auch wenn ich erst ein halbes Jahr hier bin, wurde ich von allen super aufgenommen und integriert“, beschreibt der 21-Jährige sein neues Umfeld. Besonders hebt er den Teamgeist hervor: „Es ist eine kleine, homogene Familie, in der jeder mit jedem kann.“ Trotz aller positiven Eindrücke spart der Angreifer aber auch nicht mit Kritik. Vor allem die Rahmenbedingungen sorgen für Unmut: „Einzig von der Stadt Kahla würde ich mir ein wenig mehr Unterstützung wünschen, da sie uns mit Platzsperren und schlechter Planung oft das Leben unnötig erschwert haben.“

Torjäger mit Ambitionen: „Da ist noch Luft nach oben“

Neun Tore in 17 Spielen – eine starke Quote für den jungen Stürmer. Dennoch sieht Meißgeier noch deutliches Steigerungspotenzial: „Vor der Saison habe ich auf um die 20 Tore gehofft, dementsprechend sind neun Tore okay, aber noch deutlich ausbaufähig.“ Dabei stellt er klar, dass persönliche Statistiken für ihn nicht im Vordergrund stehen: „Dennoch muss das größte Ziel sein, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Wie viele Tore ich dabei schieße, ist zweitrangig.“ Langfristig hat der Angreifer klare Ziele: „Mein persönliches Ziel über die Saison hinaus ist es, irgendwann einmal Oberliga zu spielen.“

Titelrennen? „Das wäre naiv“

Trotz der starken Ausgangslage dämpft Meißgeier die Erwartungen rund um einen möglichen Aufstieg. „Tatsächlich ist ein möglicher Aufstieg bei uns in der Mannschaft noch gar kein Thema“, betont er. Die Liga sei schlicht zu unberechenbar: „Jeder kann jeden schlagen.“ Mit noch 13 ausstehenden Spielen sieht der Offensivmann keinen Grund für voreilige Prognosen: „In dieser Liga jetzt schon an eine mögliche Meisterschaft zu denken, wäre schon sehr naiv.“