Jung - und konstant gut: Klanac und Ingolstadt II vor dem großen Coup?

17 Spiele, 7 Tore: Luka Klanac hat sich sogleich im Herrenbereich zurecht gefunden.

Wenn man so will, ist er das Ingolstädter Musterbeispiel: Luka Klanac ist mit 19 Jahren noch sehr jung, spielt seine erste Saison im Herrenbereich - aber er ist bereits sehr erfolgreich und das konstant. Zuletzt schoss der beim FC Bayern München ausgebildete Stürmer beim 6:0-Auswärtserfolg in Gebenbach einen Dreierpack. Er hat also großen Anteil daran, dass die sehr junge Zweitvertretung der Schanzer weiter im Titelrennen der Bayernliga Nord mittendrin ist. Luka Klanac im FuPa-Interview...

Luka, Du hast drei Tore beim 6:0-Auswärtssieg beim DJK Gebenbach erzielt: Wie ist das Spiel aus Deiner Sicht verlaufen?

Wir haben von Anfang an die Kontrolle übernommen und unsere Marschroute konsequent bis zum Ende durchgezogen. Natürlich freue ich mich, dass dabei für mich drei Tore rausgesprungen sind, aber die drei Punkte für unser Team stehen klar im Vordergrund. Der Schritt vom Jugend- in den Seniorenbereich ist sehr groß. Ist dieser Dreierpack das endgültige Signal, dass Du im Herrenbereich angekommen bist?

Die drei Tore waren sicherlich ein schöner Moment und eine Bestätigung für mich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber es ist wichtiger, konstant gute Leistungen zu zeigen. Ich sehe die drei Tore also nicht als endgültiges Signal, sondern eher als einen weiteren Schritt in meiner Entwicklung. Es gibt allerdings auch noch viele Dinge, an denen ich arbeiten muss und werde.

Ihr seid als U21 natürlich eine sehr junge Mannschaft. Überrascht es Dich, dass euer junges Team so konstant abliefert?

Nein, das überrascht mich nicht. Wir haben eine tolle Mischung aus frischem Elan und guten Persönlichkeiten in der Mannschaft und verstehen uns sowohl auf als auch neben dem Platz sehr gut. Natürlich sind wir jung, aber jeder von uns bringt die Energie und den Willen mit, sich weiterzuentwickeln und in jedem Spiel alles zu geben.