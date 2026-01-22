"Jung und hungrig" - GSG Duisburg setzt bei XXL-Umbruch auf Talente

Die GSG Duisburg kämpft um den Klassenerhalt. – Foto: Roberto Parolari

Mit dem Saisonziel "Neuaufbau" war die GSG Duisburg in die Saison gestartet. Zur Halbzeit ließ sich festhalten, dass das Ziel in Gefahr ist. Nach einem großen Personalwechsel im Sommer folgte nun im Winter der nächste XXL-Umbruch. Gleich elf neue Spieler stehen Cheftrainer Alessandro Vergaro für die Rückrunde zur Verfügung. In der Breite ist der Kader besser aufgestellt, ob die Spieler auch als Team zusammenfinden, wird die spannende Frage der kommenden Wochen sein.

"Ja, wir waren bei den Transfers sehr fleißig", verrät Vergaro, "jetzt hoffen wir, dass es für das Ziel Klassenerhalt reicht". Mindestens drei andere Mannschaft muss die GSG dafür hinter sich lassen, um auf Nummer sicher zu gehen, sollte sie die Spielzeit auf Rang 14 oder besser abschließen. Der wird aktuell von SuS 21 Oberhausen belegt, die drei Punkte mehr auf dem Konto haben und ebenfalls einen größeren Umbruch vollzogen haben. Vergaro, der die GSG selbst erst in der zweiten Oktoberhälfte übernommen hat, weiß um die Schwere der Aufgabe. "Wir haben qualitativ gute Spieler geholt, die jung und hungrig sind. Aber natürlich brauchen wir auch die Zeit, um uns einzuspielen. Aktuell sieht man, dass wir not etwas brauchen", erläutert der den Ist-Zustand an der Großenbaumer Allee. Unterstützung erhält er dabei von Luca Holznagel und Lahi Kadhouri. "Mit Lahi haben wir einen Sportmanager dazugewonnen der viel Erfahrung mitbringt und Luca fungiert als Co-Trainer. Sein Ehrgeiz bereichert die Mannschaft sehr", betont der Übungsleiter. Das Training der Torhüter liegt in der Verantwortung von Nils Wolf.

Fokus auf junge Talente Die Planungen für die Rückrunde rückten früh in den Fokus. Mit Ceyhun Dagdemir wurde der erste Winter-Zugang schon Mitte Dezember vorgestellt. In der vergangenen Saison spielte er noch in der U19-Regionalliga Nordost, in der laufenden Spielzeit stand er in zwölf Landesliga-Partien für den SV Budberg auf dem Feld. Zwar erzielte er drei Tore, doch über die Rolle als Ergänzungsspieler kam er nicht hinaus. Je zehn Spiele in der Oberliga Niederrhein und der Landesliga kann der 19-jährige Luis Miguel Hoffart vorweisen, der vom FC Kray zur GSG gewechselt ist. Wieder zurück in Großenbaum ist Bryan Noah Prince Agbodjan. Der im Nachwuchsleistungszentrum des VfL Bochum ausgebildete Mittelfeldspieler, der mit dem VfL in der Junioren-Bundesliga spielte, fand in der ersten Saisonhälfte kein Glück beim Duisburger FV 08. Ebenfalls vom DFV kommt Philipp Asamoah. Ein weiterer Rückkehrer ist Musafi Shehu. Er war zwar zuletzt vereinslos und stand vor gut zweieinhalb Jahren das letzte Mal für den FC Bosporus Düsseldorf auf dem Feld, doch nun ist er ein Teil des weitestgehend neu formierten Torwart-Trios. In seiner ersten Saison bei den Senioren befindet sich Karim Ikebaben, der vom 1. FC Lintfort zur GSG wechselt. Auch er ist zwischen den Pfosten zuhause. Die Abwehr verstärken soll der 19 Jahre alte Danijel Arsenovic, im Mittelfeld eingeplant ist Luis Holznagel. Beide kommen vom VfB Speldorf. Ein weiterer Perspektivspieler, der schon in der Ober- und Landesliga auf dem Feld stand, ist Luan Petsch vom Mülheimer FC 97. Ebenfalls neu an Bord sind Hayato Takei (Duisburger SV 1900) und Edis Junuzovic ( Büdericher SV). Dem gegenüber stehen zehn Abgänge.