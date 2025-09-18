Jung, talentiert - und (wieder) erfolgreich? Neuaufbau zum x-ten mal

Geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid. Und so sitzen die beiden Drittliga-Reserven des FC Ingolstadt und des SSV Jahn Regensburg in der aktuellen Phase (wieder einmal) im selben Boot. Wie bei Zweitvertretungen üblich, haben beide Teams im Sommer ein neues Gesicht bekommen - ein sehr junges! Wieder einmal müssen die beiden Trainer, Patrick Schönfeld und Christoph Jank, eine neue Mannschaft basteln. Eine Einheit formen aus den vielen, vielen hochveranlagten Talenten des FCI bzw. des Jahns.

In der vergangenen Saison gehörten die Schanzer zum Spitzenfeld der Liga, Regensburg bangte lange um den Klassenerhalt. Und auch in dieser Spielzeit scheinen die Ingolstädter wieder einen Schritt weiter zu sein. Nach holprigen Auftakt haben die Audi-Städter offensichtlich die richtige Spur gefunden. So konnte unter der Woche Überraschungs-Spitzenreiter Stadeln "trotz 60-minütiger Unterzahl souverän und in der Höhe verdient" mit 3:0 besiegt werden. Von "Brustlöser" will der FCI-Trainer in diesem Zusammenhang jedoch nicht reden. Denn: "Inhaltlich waren die vergangene Wochen schon gut. Nun hat eben auch mal das Ergebnis gestimmt." Man sei auf einem guten Weg, es fehle aber noch die Konstanz und die defensive Stabilität. Also die bekannten Kinderkrankheiten einer blutjungen Mannschaft. Dem aktuellen Team traut der Ex-Profi insgesamt eine ähnlich Entwicklung zu wie seiner Vorgänger-Version: "Auch vergangene Spielzeit haben wir gebraucht, um rein zu kommen. Da waren wir insgesamt wohl etwas reifer. Nun haben wir dafür vielleicht sogar etwas mehr Potenzial." Geduld ist gefragt, die Entwicklung zählt - wobei die Tabelle nicht komplett aus den Augen gelassen werden darf. Ein Abstieg soll dann - natürlich! - doch verhindert werden. "Wir verspüren keinen Druck", betont Jahn-Coach Christoph Jank vor dem Kellerduell mit Aufsteiger und Schlusslicht Großschwarzenlohe. Der 51-Jährige ist von seinen Jungs überzeugt, vertraut ihnen. Aber auch er hat Unterschiede zur Vorsaison ausgemacht: "Ich sehe uns im Bereich Offensivspiel torgefährlicher als zur Vorsaison. Das Defensivverhalten hingegen müssen wir noch verbessern." Insgesamt ist Jank davon überzeugt, "dass wir uns stetig weiterentwickeln und dann Siege einfahren werden". Worte, die auch Patrick Schönfeld gesagt haben könnte... Spielfrei: FSV Stadeln Freitag

Florian Bauer (Trainer, Großschwarzenlohe): "Die Analyse des vergangenen Spieles hat den ersten Eindruck bestätigt: Wir können mit der Leistung einmal mehr zufrieden sein. Am Ende musst du das Spiel wieder einmal gewinnen, das ist der einzige Wermutstropfen. Wir haben das spielfreie Wochenende genutzt und gut trainiert, sodass wir auf Regensburg gut vorbereitet sind. Es erwartet uns eine spielstarke Mannschaft. Jeder will einen Sieg! Jeder tut alles dafür, und solange das so ist, ist alles cool!" Personal: Zu den bereits seit längerer Zeit bekannten Sorgenkindern gesellt sich kein weiteres hinzu. Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Ich erwarte mir, dass wir gegen SC Großschwarzenlohe mutig, zielstrebig und mit viel Energie unser Spiel bestreiten." Personal: Es fehlen: Titus Knoche (Muskelverletzung), Volodymyr Kharabara (Sehnenreizung) und Henrik Heid (Sehnenverletzung)

Jahn-Talententwickler Christoph Jank weiß, was zu tun ist. – Foto: Roland Schäfer | #inkognitophotography

Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Wir konnten unsere Ausfälle zuletzt nicht kompensieren, da brauchen wir nicht um den heißen Brei reden. Nun wollen wir wieder in die Spur finden, was gegen einen starken Gegner nicht einfach wird. Für mich ist Kornburg eine Top 4-Mannschaft: Zuletzt nur drei Gegentore in fünf Spielen und Sieg in Eltersdorf - damit ist alles gesagt. Wir müssen das Spiel annehmen wie ein Pokalspiel gegen einen höherklassigen Gegner - nur dann können wir bestehen." Personal: Es bleibt eher bescheiden, dürfte aber besser aussehen als in der Vorwoche. Eine genauere Aussagen ist nicht möglich. Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Gegen den SCE hatten wir die Konzentration und gleichzeitig die Lockerheit, die ich von den Jungs sehen wollte. Das müssen wir in unser kommendes Spiel mitnehmen und dann bin ich sehr guter Dinge, dass wir wieder erfolgreich sein werden. Neudrossenfeld sucht - wie wir auch - stets spielerische Lösungen, was uns grundsätzlich lieber ist als eine Mannschaft, die Beton anrührt. Auf Kunstrasen zu spielen ist ungewohnt, aber darauf müssen wir uns eben einstellen." Personal: Der komplette Kader ist einsatzfähig.

Michael Riester (Trainer, Weiden): "Es wird Zeit, unseren ersten Heimsieg zu feiern. Egal was in diesem Spiel passiert: Wir werden die Antwort darauf haben. Wir haben uns in unserem Spiel gefunden, jetzt heißt es aus den vergangenen drei ungeschlagenen, und für mich starken Spielen, die du allesamt gewinnen kannst, das notwendige Selbstverständnis für einen Sieg heraus zu ziehen, um auch dreifach zu punkten." Personal: Alex Kautz musste in Erlangen bereits nach 20 Minuten ausgewechselt: Er ist genauso verletzt wie Patrik Vacek und Lukas Schaller. Andreas Eisenmann (Trainer, Würzburg): "Wir konnten uns für eine richtig gute Leistung leider nicht mit drei Punkten gegen Ingolstadt belohnen. Ich bin aber total überzeugt davon, dass das Pendel auch wieder zu unseren Gunsten ausschlagen wird! Dafür ist allerdings Einheit für Einheit weiterhin der sprichwörtliche Extrameter von mir, meinem Trainerteam und den Jungs nötig! In Weiden wartet nun ein richtig dicker Brocken auf uns. Michael Riester und sein Team leisten über Jahre hinweg konstant eine sehr gute und professionelle Arbeit. Um am Freitag am Wasserwerk punkten zu können, müssen wir eine ganze Reihe an Voraussetzungen erfüllen. Ich freue mich auf ein Highlight-Spiel unter Flutlicht." Personal: Nur David Esau (beruflich) wird aus dem Ingolstadt Aufgebot nicht mitwirken können. Samstag

Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Wir freuen uns über einen wichtigen Auswärtssieg am vergangenen Spieltag in Regensburg, der uns wieder Selbstvertrauen gegeben hat. Zudem sind wir ohne Gegentor geblieben, was eines der wichtigen Ziele war. Mit Hof kommt nun eine Mannschaft zu uns zum Oberfrankenderby, die gut in die Saison gestartet ist und sicherlich zu den stärksten Teams der Liga zu zählen ist. Darum werden wir mit den Tugenden auf den Platz gehen, die für uns wichtig sind: Demut, Leidenschaft und Kampfeswillen." Personal: Mit Simon Kollmer, Ben Olschewski, Luca Leistner und Janes Burger gibt es vier Langzeitverletzte. Nico Zietsch und Oli Schubert sind kurzfristige Neuzugänge, die in Regensburg bereits gespielt haben. Thomas Popp (Sportlicher Leiter, Hof): "Die Vorfreude auf das Oberfrankenderby ist bei uns die gesamte Woche über bereits greifbar. Da eine Fanfreundschaft besteht, spricht vieles für ein Fußballfest. Wir wollen auf jeden Fall unseren sportlichen Beitrag dazu leisten. Wir haben uns in den vergangenen Wochen insbesondere darüber definiert, mit offenem Visier und hoher Intensität in die Spiele zu gehen. Das wollen wir auch am Samstag auf den Platz bringen und Bamberg in einen offenen Schlagabtausch verwickeln. Dabei hoffen wir natürlich auf das bessere Ende für uns, wobei wir die Eintracht schon sehr stark einschätzen - zumal sie sich ja zum Ende des Transferfensters auch nochmal gut verstärken konnten." Personal: Johannes Hamann (Sperre), Daniel Pavlov (Kreuzbandriss) und Max Frank (Knieprobleme) fallen aus.

Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Für mich ist Erlangen eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Gerade bei Standards haben sie durch Lucas Markert eine brutale Qualität. Nichtsdestotrotz wollen wir auf heimischen Geläuf unsere Siegesserie fortsetzen. Die gute Leistung in Hof hat gezeigt, dass wir einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Das wollen wir nun bestätigen." Personal: Maximilian Dobra ist gesperrt. Alexander Braun, der ausgewechselt werden musste, ist weiter angeschlagen. Ähnlich ergeht es Leon Gümpelein und Maximilian Bergler. Shqipran Skeraj (Trainer, Erlangen): "Wir wollen so gut es geht auf die bittere Niederlage in Cham reagieren. Das wird schwierig, weil Neumarkt einen guten Lauf hat. Seitdem wir deren Spiele analysiert haben, wissen wir, dass das keine Momentaufnahme bleiben wird. Der ASV steht sehr kompakt und versucht im Mannschaftsverbund anzugreifen. Und sie haben auch qualitativ gute Spieler in ihren Reihen." Personal: Bis auf die hinlänglich bekannten Langzeitausfälle stehen alle Mann zur Verfügung.

Auch Patrick Schönfeld hat - in der Vorsaison - bereits einschlägige Erfahrung gesammelt. – Foto: Roland Schäfer | #inkognitophotography

Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Nach der unglücklichen Niederlage in Gebenbach, die natürlich Spuren hinterlassen hat, müssen wir nach vorne schauen und wollen Zuhause die drei Punkte holen. Eltersdorf ist in dieser Spielzeit noch nicht so richtig in der Liga angekommen, daher wollen wir alles reinhauen und die Punkte in Coburg lassen." Personal: Jonathan Baur (privat), Ricardo König, Lars Schilling (beide im Aufbau) und Lucas Jacob (gesperrt) sind nicht dabei. Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Es wäre natürlich schön gewesen, diesen positiven Flow länger aufrechtzuerhalten, aber jetzt gilt es, in Coburg wieder eine neue Serie zu starten. Wir haben uns gegen Kornburg die Gegentore selbst zuzuschreiben und da müssen wir als Erstes ansetzen. Individuelle Fehler werden eben auf diesem Niveau knallhart bestraft. Das müssen wir abstellen, dann bin ich positiv gestimmt für unser Spiel am Samstag." Personal: Nachdem Felix Rippert gegen Kornburg ein erfolgreiches Comeback gefeiert hat, steht auch wieder Yannik Jassmann zur Verfügung, der gegen Kornburg noch kurzfristig aufgrund muskulärer Probleme gefehlt hatte. Verletzt fehlen weiterhin: Kevin Bär (Langzeitverletzung), Tobias Herzner (Teilriss des Kreuzbands) und Niclas Egerer (Achillessehnenriss). Darüber hinaus gibt es einige kleine Fragezeichen.