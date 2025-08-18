Wieder nichts: Auch diese Chance vergab Daniel Gaedke (rotes Trikot). – Foto: Christian Riedel

Jung-Löwen schlagen eiskalt zu – Schwaig verliert klar Bayernliga Süd Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd TSV 1860 II SF Schwaig

Zweite Garnitur des TSV 1860 brilliert beim FC Schwaig und siegt 3:0.

Schwaig - 1700 Zuschauer kamen gegen Ingolstadt, rund 1500 lockten nun die Talente des TSV 1860 München 2 an. Die Fußballfeste des FC Schwaig gehen einfach weiter. Allerdings stimmte auch diesmal das Ergebnis nur in der Kasse. Auf dem Platz unterlag der Bayernliga-Aufsteiger 0:3 (0:1). Die erste Chance hatten aber die Gastgeber, als Felix Günzel scharf in die Mitte flankte, wo Daniel Gaedke haarscharf verpasste (7.). Von den Löwen war bis dahin noch nichts zu sehen. Ein Freistoß von Xaver Kiefersauer war nicht wirklich gefährlich (8.), aber dann stibitzte Finn Fuchs Gaedke in dessen Vorwärtsbewegung den Ball. Aus 30 Metern zog er aus halblinker Position ab und traf in den linken Winkel. Ein Traumtor in der 11. Minute.

Es folgte eine Phase ohne Chancen. Die Löwen-Talente präsentierten sich technisch stark, Schwaig hielt mit Engagement dagegen. Bitter dann die Verletzung von Tim Schels (34.), für ihn kam Lucian Schirbl (34.). Und der 19-Jährige bereitete auch die erste Ausgleichschance vor, als er Robert Rohrhirsch bediente, der sofort auf Raffi Ascher weiterlegte. Der Schwaiger Torjäger scheiterte an Keeper Paul Bachmann und traf im Nachschuss den Pfosten (39.). Kurz darauf kam nach einem Einwurf von rechts über Gaedke der Ball an den links lauernden Linus Hesch, der aber aus sechs Metern den Ball nicht voll traf. Dann setzte sich Gaedke durch, einige Zuschauer jubelten schon, aber der Ball wollte partout nicht ins Netz. Der Ausgleich lag in der Luft, leider aber auch der Halbzeitpfiff. Und der kam früher. Die Pause nutzte der Gastgeber, um eine strategische Partnerschaft bekannt zu geben. Künftig werden die Bayernliga-Fußballer mit dem Eishockey-Oberligisten Erding Gladiators kooperieren, etwa in der Nachwuchsarbeit (Bericht folgt.)