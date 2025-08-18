Jung-Löwen schlagen eiskalt zu – Schwaig verliert klar

Zweite Garnitur des TSV 1860 brilliert beim FC Schwaig und siegt 3:0.
Schwaig - 1700 Zuschauer kamen gegen Ingolstadt, rund 1500 lockten nun die Talente des TSV 1860 München 2 an. Die Fußballfeste des FC Schwaig gehen einfach weiter. Allerdings stimmte auch diesmal das Ergebnis nur in der Kasse. Auf dem Platz unterlag der Bayernliga-Aufsteiger 0:3 (0:1).
Die erste Chance hatten aber die Gastgeber, als Felix Günzel scharf in die Mitte flankte, wo Daniel Gaedke haarscharf verpasste (7.). Von den Löwen war bis dahin noch nichts zu sehen. Ein Freistoß von Xaver Kiefersauer war nicht wirklich gefährlich (8.), aber dann stibitzte Finn Fuchs Gaedke in dessen Vorwärtsbewegung den Ball. Aus 30 Metern zog er aus halblinker Position ab und traf in den linken Winkel. Ein Traumtor in der 11. Minute.
Es folgte eine Phase ohne Chancen. Die Löwen-Talente präsentierten sich technisch stark, Schwaig hielt mit Engagement dagegen. Bitter dann die Verletzung von Tim Schels (34.), für ihn kam Lucian Schirbl (34.). Und der 19-Jährige bereitete auch die erste Ausgleichschance vor, als er Robert Rohrhirsch bediente, der sofort auf Raffi Ascher weiterlegte. Der Schwaiger Torjäger scheiterte an Keeper Paul Bachmann und traf im Nachschuss den Pfosten (39.). Kurz darauf kam nach einem Einwurf von rechts über Gaedke der Ball an den links lauernden Linus Hesch, der aber aus sechs Metern den Ball nicht voll traf. Dann setzte sich Gaedke durch, einige Zuschauer jubelten schon, aber der Ball wollte partout nicht ins Netz. Der Ausgleich lag in der Luft, leider aber auch der Halbzeitpfiff. Und der kam früher.
Die Pause nutzte der Gastgeber, um eine strategische Partnerschaft bekannt zu geben. Künftig werden die Bayernliga-Fußballer mit dem Eishockey-Oberligisten Erding Gladiators kooperieren, etwa in der Nachwuchsarbeit (Bericht folgt.)
Dann aber kamen auch schon wieder die jungen Löwen auf den Rasen und spuckten den Schwaigern ordentlich in die Suppe. Mit einem Doppelschlag machte Cristian Leone alles klar. In der 59. Minute hatte er am langen Pfosten lauernd flach eingeschoben. Es war erst der dritte Torschuss der Münchner. Vor dem 3:0 bekam er den Ball in Mittelstürmerposition zugespielt. Leone umkurvte die Schwaiger Innenverteidigung und vollstreckte flach ins linke Eck (70.). Das waren tolle Aktionen, aber dennoch bitter für den Gastgeber, der selbst Chancen en masse versiebte.
Zum Beispiel, als Günzel nach Hesch-Flanke aus zwei Metern scheiterte und Hesch den Nachschuss übers Tor jagte. Das wäre der Ausgleich gewesen (54.). Schwaig steckte nie auf. Nach Pass von Leon Roth versuchte es Ascher aus acht Metern mit dem kurzen Eck, doch Keeper Bachmann roch den Braten. Nach Flanke des eingewechselten James Timbana vergab Gaedke am langen Pfosten (71.). Es wollte einfach kein Tor mehr fallen. Selbst einen Elfmeter nach Foul an Roth jagte Ascher über den Balken (81.). Und als der Keeper nach einem Gaedke-Kopfball geschlagen war, klärte ein Verteidiger auf der Linie. Sollte der Fußballgott unter den 1500 Zuschauern gewesen sein, dann war er diesmal kein Schwaiger.